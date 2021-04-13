«ПСЖ» — «Бавария», «Авангард» — «Ак Барс» и другие матчи. Что смотреть 13 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 13 апреля.
На что ставить в футболе 13 апреля
Вторник – время Лиги чемпионов. Сегодня узнаем двух первых полуфиналистов. С одним, в принципе, уже практически всё понятно. Вряд ли «Порту» удастся отыграть на выезде у «Челси» домашние 0:2. А вот во встрече «ПСЖ» — «Бавария» интриги куда больше. Парижане выиграли на выезде 3:2, но действующий обладатель Кубка чемпионов полон решимости отыграться.
На что ставить в хоккее 13 апреля
«Авангард» сегодня может завоевать путевку в финал Кубка Гагарина. Омичи ведут в серии с «Ак Барсом» 3-2 и играют на своей арене, в Балашихе. Но казанцы, конечно, просто так не сдадутся и постараются вернуться домой на решающий матч.
Кроме того, можно ставить на игры чемпионатов Германии, Финляндии, Чехии и Швеции. А ночью 6 матчей регулярного чемпионата пройдут в НХЛ.
На что ещё ставить 13 апреля
На теннисном турнире в Монте-Карло Карен Хачанов должен сыграть против серба Ласло Дьере. Должен – потому что непонятно, позволит ли погода. Вчерашний день дождь изрядно подпортил.
В баскетболе можно делать ставки на матчи европейских чемпионатов: Германии, Испании, Франции. Ночью 6 матчей в НБА.
В волейболе клубный сезон практически завершен. Можно поставить на матчи плей-офф женских чемпионатов Турции, Польши и Франции.
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