Без Левандовски Мюнхен уже не тот? Флик и компания попытаются опровергнуть этот постулат.

«ПСЖ» — «Бавария», «Авангард» — «Ак Барс» и другие матчи. Что смотреть 13 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 13 апреля.

На что ставить в футболе 13 апреля

Вторник – время Лиги чемпионов. Сегодня узнаем двух первых полуфиналистов. С одним, в принципе, уже практически всё понятно. Вряд ли «Порту» удастся отыграть на выезде у «Челси» домашние 0:2. А вот во встрече «ПСЖ» — «Бавария» интриги куда больше. Парижане выиграли на выезде 3:2, но действующий обладатель Кубка чемпионов полон решимости отыграться.

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз на матч: 90 минут наслаждения для Мбаппе и Неймара Левандовского и Гнабри снова не будет, но это ещё не всё. С «ПСЖ» не сыграют Горецка и Зюле.

На что ставить в хоккее 13 апреля

«Авангард» сегодня может завоевать путевку в финал Кубка Гагарина. Омичи ведут в серии с «Ак Барсом» 3-2 и играют на своей арене, в Балашихе. Но казанцы, конечно, просто так не сдадутся и постараются вернуться домой на решающий матч.

Кроме того, можно ставить на игры чемпионатов Германии, Финляндии, Чехии и Швеции. А ночью 6 матчей регулярного чемпионата пройдут в НХЛ.

«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 6-й матч: Ковальчук и Зарипов устроят зарубу в Балашихе Омичи показали характер в пятой игре и поставили казанцев на край пропасти.

На что ещё ставить 13 апреля

На теннисном турнире в Монте-Карло Карен Хачанов должен сыграть против серба Ласло Дьере. Должен – потому что непонятно, позволит ли погода. Вчерашний день дождь изрядно подпортил.



В баскетболе можно делать ставки на матчи европейских чемпионатов: Германии, Испании, Франции. Ночью 6 матчей в НБА.



В волейболе клубный сезон практически завершен. Можно поставить на матчи плей-офф женских чемпионатов Турции, Польши и Франции.