С чемпионством в РПЛ всё ясно. Кто составит компанию «Зениту» в Лиге чемпионов?

25-й тур РПЛ, с одной стороны, практически убил интригу в чемпионской гонке, а с другой, обострил её до предела в битве за места на пьедестале и в Лиге чемпионов. «Локомотив» обыграл «Спартак», и теперь красно-белые играют без права на ошибку. Посмотрим, что думают о раскладе в РПЛ букмекеры.

«Зенит» может начинать праздновать

«Зенит» свой матч против «Сочи» на выезде выиграл, а «Спартак» проиграл «Локомотиву» — и теперь между двумя клубами, лидирующими в турнирной таблице, 7 очков. За 5 туров до конца. В общем-то, теперь, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, требуется какое-то чудо. 3 осечки петербуржцев в 5 матчах. И это, имея на финише матчи с «Тамбовом», «Ротором» и «Уфой». В общем, коэффициент 1.05, который сейчас предлагают букмекеры на чемпионство команды Сергея Семака, это даже не железобетон, а что похлеще. В принципе, начинать праздновать в Северной столице могут уже сейчас.



Шансы остальных команд можно назвать призрачными. На «Спартак» предлагают коэффициент 20.00, на «Локомотив» и ЦСКА – 30.00, а на «Динамо» — 50.00. Теоретически шансы еще имеют «Рубин» (500.00) и даже «Сочи» (9999.00), но что должно случиться, чтобы победил один из этих клубов – представить сложно.

Нас ждёт рубка за место в Лиге чемпионов

Если бы «Спартак» обыграл «Локомотив», то сохранил бы интригу в чемпионской гонке и сам бы чувствовал себя относительно спокойно в борьбе за вторую позицию. Но выиграла команда Марко Николича, свои 3 очка взял и ЦСКА, и теперь права на осечку у команды Доменико Тедеско просто нет.



Календарь у спартаковцев не самый сложный, из топ-клубов играть только с ЦСКА. Другой вопрос, что «Спартак» — настолько непредсказуемая вещь, что говорить о его выступлениях с какой-то уверенностью просто невозможно. Учитывая, что сейчас у подопечных Тедеско есть преимущество в 1 очко перед конкурентами, коэффициент 1.80 на место в топ-2 оправдан. Но всё может измениться уже совсем скоро, в ближайшем же туре.



«Локомотив» весной только выигрывает и уже сейчас поставить на «железнодорожников» в Лиге чемпионов можно за 3.75. Чуть ниже шансы ЦСКА, который пока притирается к Ивице Оличу, тут ставки принимают за 4.00. На «Динамо» и «Рубин» коэффициент 20.00, тут и отставание в 4 очка от второго места, да и в стабильности этих команд есть сомнения.



Что касается места в тройке, то здесь букмекеры практически уверены в том, что в ней будет «Спартак». Коэффициент на команду Тедеско 1.20. На «Локомотив» можно сделать ставку за 1.65, а на ЦСКА – за 1.95.

«Уфа» вносит интригу

Да-да, предсказать сейчас, кто вылетит вместе с «Тамбовом» в ФНЛ напрямую, очень сложно. «Уфа» сменила тренера и разгромила «Ахмат». Победил и «Арсенал», благо «Краснодар» сейчас играть совсем не готов. А вот «Ротор» проиграл ЦСКА и теперь уфимцев от 14-й строчки отделяет лишь одно очко, а от 13-й – 3.



Пока что «Уфа» всё ещё главный претендент на вылет, но коэффициент поднялся до 1.90. В то же время на «Ротор» можно сделать ставку за 2.40. На фоне этих клубов «Арсенал» пока чувствует себя в безопасности, на туляков принимают ставки с коэффициентом 6.00.



В 26-м туре, который пройдет 17-18 апреля, «Зенит» отправится в гости к «Краснодару», «Спартак» примет «Уфу», а «Локомотив» — «Ростов». «Динамо» ждёт выезд в Волгоград, а «Рубин» — в Екатеринбург. Посмотрим, что изменится после этих встреч. Удачных ставок!