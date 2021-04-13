«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз: Санчо вернулся, чтобы похоронить бывший клуб

Эрлинг Холанд не забивает уже шесть матчей. Такого в карьере норвежца ещё не случалось.

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех немецкой команды оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Ман Сити» 14 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.64.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» (14.04.2021)

Многие болельщики накануне четвертьфиналов Лиги чемпионов меньше всего шансов на проход отдавали именно дортмундской «Боруссии». Уж слишком мощно выглядел «Манчестер Сити», уже фактически обеспечивший себе победу в чемпионате Англии. Тем не менее неделю назад молодая немецкая команда более чем достойно сыграла в Манчестере.

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Она привезла домой комфортное поражение со счётом 1:2. Первый тайм англичане провели бледно, затем добавили, но ближе к концовке пропустили. От мирного исхода подопечных Хосепа Гвардиолы спас гол Фила Фодена на 90-й минуте. Впрочем, поражение в один мяч и гол на выезде — неплохой итог.



Удивительно, но даже после качественного выездного матча в исполнении «шмелей» мало кто верит в их итоговый проход. А зря — дортмундцам достаточно одержать минимальную победу на своём поле и выход в полуфинал будет в кармане. Ведь правило гола на чужом поле никто не отменял.



Впрочем, вероятность минимальной победы кажется совсем скромной. В восьми из десяти последних домашних матчей «Боруссия» пропускала. И раз уж забить на «Сигнал Идуна Парк» удавалось «Падерборну», «Айнтрахту» и «Аугсбургу», для суперзвёздного состава «Сити» это тоже не должно стать проблемой. Кроме того, манкунианцы неизменно отличаются на выезде на протяжении 15 матчей во всех турнирах.

С чемпионством в РПЛ всё ясно. Кто составит компанию «Зениту» в Лиге чемпионов? За места в еврокубках будет настоящая драка. С непредсказуемым исходом.

Удивительно, но нельзя сказать, что игра недельной давности полностью прошла под диктовку «Сити». Дортмундцы грамотно контратаковали, не слишком уступили сопернику ни в одном из статистических показателей. Могла «Боруссия» получить и пенальти, однако арбитр простил Эдерсона в пограничном эпизоде.



На минувших выходных соперники отыграли во внутреннем чемпионате. И если «Боруссия» добыла волевую победу над «Штутгартом» (2:1), то «Сити» уступил на домашнем стадионе «Лидс Юнайтед» — 1:2. Пропустив первыми, подопечные Гвардиолы весь второй тайм играли в большинстве, однако не только не сумели забить больше одного мяча, но и получили второй в свои ворота в концовке встречи.



Что касается ситуации с травмированными, то по сравнению с первым матчем ситуация практически не изменилась. У «Сити» готовятся все игроки из заявки, тогда как Терзич не сможет рассчитывать на Марселя Шмельцера, Акселя Витселя, Дана Акселя Загаду и Юссуфа Мукоко. Если первая троица отсутствует уже большую часть сезона, то 16-летний Мукоко вряд ли сыграл бы ключевую роль в столь серьёзном поединке.

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Впрочем, есть у Терзича и солидное усиление — в строй вернулся Джейдон Санчо, который играет ключевую роль в атаке немецкой команды. Если у него пойдёт игра, то обороне манчестерского гранда светят немалые проблемы. Но это только если эта самая игра пойдёт. Зато мотивация против своего бывшего клуба у англичанина должна оказаться высочайшей.



Все проблемы с травмированными, коих у «Боруссии» немало на протяжении всего сезона, обычно решал Эрлинг Холанд. Однако сейчас норвежский форвард переживает самую серьёзную голевую засуху в карьере. 20-летний монстр не забивает на протяжении шести матчей. Именно этим можно объяснить результаты команды — за этот же период «шмели» выиграли всего дважды.



Возьмём голы в обе стороны. При доле везения немцы вполне способны преподнести сенсацию и пробраться в следующий раунд, однако для этого должно многое совпасть. А вот рассчитывать на гол им по силам — уровень атакующих исполнителей внушителен, мотивация колоссальна.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» 14 апреля 2021 года

Крайне интересный матч, результат которого сложно предсказать. Возвращение в строй Санчо, который отдаёт по сезону большое количество передач именно на Холанда, повышает шансы хозяев. Не исключена ситуация, при которой прорвёт обе команды, и именно такой вариант наиболее вероятен. «Сити» обязан забивать, дабы исключить нервную концовку, а «Боруссии» без гола проход в полуфинал по умолчанию не светит



Ставка: обе забьют за 1.64.