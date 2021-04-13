«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз: Санчо вернулся, чтобы похоронить бывший клуб

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех немецкой команды оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.35.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Ман Сити» 14 апреля 2021 года
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.64.
Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» (14.04.2021)
Многие болельщики накануне четвертьфиналов Лиги чемпионов меньше всего шансов на проход отдавали именно дортмундской «Боруссии». Уж слишком мощно выглядел «Манчестер Сити», уже фактически обеспечивший себе победу в чемпионате Англии. Тем не менее неделю назад молодая немецкая команда более чем достойно сыграла в Манчестере.
Она привезла домой комфортное поражение со счётом 1:2. Первый тайм англичане провели бледно, затем добавили, но ближе к концовке пропустили. От мирного исхода подопечных Хосепа Гвардиолы спас гол Фила Фодена на 90-й минуте. Впрочем, поражение в один мяч и гол на выезде — неплохой итог.
Удивительно, но даже после качественного выездного матча в исполнении «шмелей» мало кто верит в их итоговый проход. А зря — дортмундцам достаточно одержать минимальную победу на своём поле и выход в полуфинал будет в кармане. Ведь правило гола на чужом поле никто не отменял.
Впрочем, вероятность минимальной победы кажется совсем скромной. В восьми из десяти последних домашних матчей «Боруссия» пропускала. И раз уж забить на «Сигнал Идуна Парк» удавалось «Падерборну», «Айнтрахту» и «Аугсбургу», для суперзвёздного состава «Сити» это тоже не должно стать проблемой. Кроме того, манкунианцы неизменно отличаются на выезде на протяжении 15 матчей во всех турнирах.
Удивительно, но нельзя сказать, что игра недельной давности полностью прошла под диктовку «Сити». Дортмундцы грамотно контратаковали, не слишком уступили сопернику ни в одном из статистических показателей. Могла «Боруссия» получить и пенальти, однако арбитр простил Эдерсона в пограничном эпизоде.
На минувших выходных соперники отыграли во внутреннем чемпионате. И если «Боруссия» добыла волевую победу над «Штутгартом» (2:1), то «Сити» уступил на домашнем стадионе «Лидс Юнайтед» — 1:2. Пропустив первыми, подопечные Гвардиолы весь второй тайм играли в большинстве, однако не только не сумели забить больше одного мяча, но и получили второй в свои ворота в концовке встречи.
Что касается ситуации с травмированными, то по сравнению с первым матчем ситуация практически не изменилась. У «Сити» готовятся все игроки из заявки, тогда как Терзич не сможет рассчитывать на Марселя Шмельцера, Акселя Витселя, Дана Акселя Загаду и Юссуфа Мукоко. Если первая троица отсутствует уже большую часть сезона, то 16-летний Мукоко вряд ли сыграл бы ключевую роль в столь серьёзном поединке.
Впрочем, есть у Терзича и солидное усиление — в строй вернулся Джейдон Санчо, который играет ключевую роль в атаке немецкой команды. Если у него пойдёт игра, то обороне манчестерского гранда светят немалые проблемы. Но это только если эта самая игра пойдёт. Зато мотивация против своего бывшего клуба у англичанина должна оказаться высочайшей.
Все проблемы с травмированными, коих у «Боруссии» немало на протяжении всего сезона, обычно решал Эрлинг Холанд. Однако сейчас норвежский форвард переживает самую серьёзную голевую засуху в карьере. 20-летний монстр не забивает на протяжении шести матчей. Именно этим можно объяснить результаты команды — за этот же период «шмели» выиграли всего дважды.
Возьмём голы в обе стороны. При доле везения немцы вполне способны преподнести сенсацию и пробраться в следующий раунд, однако для этого должно многое совпасть. А вот рассчитывать на гол им по силам — уровень атакующих исполнителей внушителен, мотивация колоссальна.
Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» 14 апреля 2021 года
Крайне интересный матч, результат которого сложно предсказать. Возвращение в строй Санчо, который отдаёт по сезону большое количество передач именно на Холанда, повышает шансы хозяев. Не исключена ситуация, при которой прорвёт обе команды, и именно такой вариант наиболее вероятен. «Сити» обязан забивать, дабы исключить нервную концовку, а «Боруссии» без гола проход в полуфинал по умолчанию не светит
Ставка: обе забьют за 1.64.
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