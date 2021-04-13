«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: Клопп гораздо опаснее «Барселоны». Ждём ещё один камбэк?

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех испанской команды оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 14 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.55

Анализ и прогноз матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид (14.04.2021)

Одной из самых громких побед «Ливерпуля» за последние годы стал разгром «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Тогда подопечные Юргена Клоппа проиграли первую встречу со счётом 0:3, однако на «Энфилде» сенсационно забили ещё на один гол больше. И ничего не пропустили. Спустя два года мерсисайдцы вновь оказались в затруднительном положении, только с другим испанским грандом — мадридским «Реалом».



Первый четвертьфинальный матч прошёл в Мадриде, «Ливерпуль» оказался откровенно плох. «Реал» остался без пары основных защитников Рамос — Варан, однако лишь считаные разы позволил сопернику приблизиться к собственным воротам. Итогом стала заслуженная победа «сливочных» со счётом 3:1 — отличный задел перед выездом на «Энфилд».



Варан и Рамос не смогут помочь и во второй игре четвертьфинала ЛЧ, однако, к счастью Зинедина Зидана, на этом его проблемы с составом заканчиваются. А вот у британцев на поле не смогут появиться Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон. А также человек, забивший решающий мяч в том самом противостоянии с «Барсой» — Дивок Ориги. Впрочем, Юрген Клопп большую часть сезона обходится без этих исполнителей, лишь травму Хендерсона можно назвать относительно свежей. Капитан не играет с конца февраля.



О непривычно отвратительных результатах «Ливерпуля» на «Энфилде» уже сочиняют анекдоты. До минувших выходных мерсисайдцы проиграли на домашнем стадионе шесть раз подряд, а последняя победа случилась и вовсе восемь матчей назад — в конце 2020 года. Серия затянулась до неприличия и явно добавляла нервозности.



Тем не менее, в субботу подопечные Юргена Клоппа одержали первую победу на домашнем стадионе в 2021 году. Пусть и с большими приключениями. На 91-й минуте игры с «Астон Виллой» важнейшие три очка красным принёс Трент Александер-Арнольд. Важнейшими они стали ещё и по той причине, что за семь туров до конца чемпионата Англии «Ливерпуль» не входит даже в пятёрку лучших.



До желанного четвёртого места три очка, а значит, потеря очков с «Астон Виллой» могла бы стать критической. Впрочем, борьба за топ-4 в самом разгаре. Вероятность остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон не просто существует. Она более чем реальная.



У «Реала» выходные прошли ещё круче. Команда Зинедина Зидана обыграла в Примере «Барселону», что позволило обойти каталонцев и выйти на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Атлетико» сократилось до одного балла. Вся борьба впереди, ведь конкуренты ещё не играли между собой. Значит, по крайней мере, один из них точно потеряет очки.

Две важнейшие победы в течение недели не только воодушевили мадридцев, но и, есть опасение, отобрали у них много сил. А ввиду наличия преимущества в два мяча над «Ливерпулем», команда может сыграть аккуратнее и понадеяться на оборону. Даже поражение в один мяч выведет Зидана в полуфинал.



Добавим, что «Ливерпуль» даже при наличии нескольких неудачных результатов в последние недели не так плохо играет в атаке. В пяти предыдущих матчах на счету британского гранда девять забитых мячей. В среднем практически два за игру, а ведь именно двух голов может хватить для прохода.



Терять красным нечего, ждём от них яркого и агрессивного футбола. А ещё — как минимум пары голов. Есть большие сомнения, что этого хватит для итогового успеха, ведь пропускают мерсисайдцы исправно. Но их единственный шанс в предстоящем поединке — атака. Значит, будет весело.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 14 апреля 2021 года

При форе в два мяча и плотном календаре «Реал» наверняка постарается сыграть от соперника. «Ливерпуль» пойдёт вперёд, а отсутствие лидеров обороны «сливочных» должно привести к моментам у ворот Тибо Куртуа. Даже пропущенный мяч не особенно повлияет на задачу хозяев. «Ливерпулю» нужно забивать и делать это как можно большее количество раз. А это практически гарантирует зрелище и солидную результативность.



Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 гола за 1.87.