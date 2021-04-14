«Боруссия» — «Ман Сити», «Ливерпуль» — «Реал» и другие матчи. Что смотреть 14 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 14 апреля.

На что ставить в футболе 14 апреля

Сегодня узнаем ещё двух полуфиналистов в Лиге чемпионов. В Дортмунде «Боруссия» попробует всех удивить в ответной игре с «Ман Сити». Гол, забитый Марко Ройсом на выезде, даёт шансы команде. У «Ливерпуля» задача в игре с «Реалом» более сложная – в пассиве гостевые 1:3. Но Юрген Клопп и его парни будут биться до последнего.



Кроме того, сегодня много матчей в азиатской Лиге чемпионов. Так что если вдруг потянуло на экзотику – можно попробовать поймать удачу там.

На что ставить в хоккее 14 апреля

В КХЛ матчей нет, так что стоит обратить свой взгляд на Европу. Можно ставить на игры чемпионатов Германии, Швеции и Словакии. А ночью — на НХЛ, здесь очередные 6 игр.

На что ещё ставить 14 апреля

На теннисном турнире в Монте-Карло Андрей Рублев сыграет против итальянца Сальваторе Карузо.



В баскетболе в Евролиге сыграют ЦСКА и «Панатинаикос», этот матч ничего не решает. А вот в Еврокубке решающую битву за финал проведут «Виртус» и УНИКС. И, кстати, победитель этой игры получит путевку в Евролигу. Так что матч суперважный для обеих команд. В Единой лиге ВТБ «Парма» сыграет с «Зенитом», а «Химки» — с вернувшимся Тимофеем Мозговым – с «Нижним Новгородом».



В волейболе клубный сезон в России закрыт, но можно поставить на первые матчи финальных серий в чемпионатах Италии и Польши.