«Рома» — «Аякс». Прогноз: Мхитарян вернулся, чтобы преподать урок голландской молодёжи

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Аякс». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу амстердамского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех итальянцев оценён экспертами в 2.88. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Аякс» 15 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Рома» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала Лиги Европы «Рома» — «Аякс» (15.04.2021)

Сразу же после жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы стало понятно, что противостояние «Аякса» и «Ромы» рискует оказаться самым зрелищным. Так и получается — именно эти клубы неделю назад сподобились на наибольшее количество голов. С учётом результата первой игры такие же ожидания есть и от ответной встречи.



В Амстердаме победила «Рома», потому решение букмекеров выставить «Аякс» фаворитом на ответный поединок смотрится ещё более странно. Да, команде из Нидерландов необходимо побеждать, а «Роме» вполне достаточно будет и ничьей, однако нужно ли полагаться на условные 1:1 в ситуации, когда против тебя на поле выходит задорный и агрессивный «Аякс»?



Справедливости ради, в прошлый четверг именно амстердамцы владели существенным преимуществом и даже открыли счёт. Более того, если бы Душан Тадич реализовал одиннадцатиметровый в начале второй половины игры, «Аякс» бы повёл 2:0 и уже вряд ли бы растерял такое существенное преимущество.



К сожалению для подопечных Эрика тен Хага, Тадич не сумел реализовать пенальти. За что потом и пришлось расплачиваться, ведь подопечные Паулу Фонсеки подошли к своим моментам гораздо бережнее. 1:2 на домашнем стадионе и перспектива крайне неприятного выезда в Рим — это исходные данные для амстердамцев.



С обеих сторон было немало кадровых проблем накануне первого поединка. Ранее мы уже отмечали, что судьбу эпизода может решить фактор неопытности третьего голкипера «Аякса» Кьела Шерпена, который ещё недавно выступал за молодёжный состав. Так и случилось — один из мячей «Ромы» был забит после его ошибки. Шерпен будет защищать ворота «Аякса» и в ответной встрече. И это облегчает итальянцам задачу.



Если говорить о «Роме», то неделю назад Паулу Фонсека не мог рассчитывать на Стефана Эль-Шаарави, Криса Смоллинга и Генриха Мхитаряна. За прошедшие семь дней список сократился — теперь Мхитарян сможет помочь, и это будет существенным бонусом. Ведь армянский полузащитник отыгрывает ключевую роль не только в построении, но и в завершении.



На минувших выходных соперники отыграли во внутренних чемпионатах. Забавно, что команды, которые в среднем по сезону забивают более двух мячей за игру, на этот раз ограничились минимальными победами. Римляне обыграли «Болонью», а амстердамцы оказались сильнее «Валвейка».

Пусть гости и выглядят предпочтительнее с точки зрения качества футбола, опыт римской команды должен сыграть решающую роль в столь равном противостоянии. Не стоит забывать и о факторе резервного голкипера амстердамцев, который может в очередной раз поплыть и подать сопернику важнейший гол. Возьмём победу хозяев с нулевой форой.

Прогноз и ставки на матч ¼ финала Лиги Европы «Рома» — «Аякс» 15 апреля 2021 года

Вряд ли «Рома» станет играть на удержание результата, с «Аяксом» это крайне рискованно. Существенную роль должно сыграть возвращение в состав Генриха Мхитаряна. Трудно поверить, что «Рома» останется без забитого мяча в домашнем матче. Игра обещает быть крайне насыщенной и зрелищной, но в проход «Аякса» всё же верится с трудом.



Ставка: победа «Ромы» с форой (0) за 2.13.