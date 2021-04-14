«Вильярреал» — «Динамо» З. Прогноз: Эмери — это не Моуринью. Конец хорватской сказки

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» Загреб. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех загребской команды оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» З 15 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» (15.04.2021)

Рассчитывать на сюрпризы в ответной игре четвертьфинала Лиги Европы между «Вильярреалом» и загребским «Динамо» не приходится. Неделю назад испанская команда одержала комфортную выездную победу со счётом 1:0, а значит, в родных стенах ей лишь надо не наломать дров и удержать добытое преимущество.



Тем не менее, опозориться с хорватским клубом всё же можно. Это ярко продемонстрировал Жозе Моуринью и его «Тоттенхэм», который на стадии 1/8 финала комфортно победил дома со счётом 2:0, после чего получил три безответных мяча на выезде. Третий, правда, уже в дополнительных таймах. Опытный Унаи Эмери наверняка сделает выводы и не повторит ошибок британцев.



При этом категорически нельзя сказать, что «шпоры» откровенно сливали Лигу Европу. Они испытывают серьёзнейшие проблемы в английской Премьер-лиге, единственной возможностью пробиться в Лигу чемпионов сезона-2021/2022 являлась именно победа во втором по значимости еврокубке. На выходе — неудача.



У «Вильярреала» ситуация аналогичная. «Жёлтая субмарина» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании и фактически не имеет шансов запрыгнуть в топ-4, ведь расстояние до зоны Лиги чемпионов колоссальное. Аж 19 очков, а ведь конец сезона близко.



Если же подопечные Унаи Эмери рассчитывают на участие в главном еврокубковом турнире на следующий сезон, победа в Лиге Европы им просто необходима. Несколько облегчает задачу опыт самого Эмери, который побеждал в данном турнире уже трижды. И имеет реальные шансы повторить успех.



Что касается «Динамо», то во внутреннем чемпионате больших проблем нет. Чистое первое место в таблице, ближайший преследователь отстаёт на два очка. При этом у загребцев имеется игра в запасе. Безусловно, уровень футбола, демонстрируемый соперниками «Динамо» во внутреннем первенстве, невысок. И это сказывается на игре в еврокубках. Этим же и воспользовался «Вильярреал», добывший победу на классе.



Говоря об ответном поединке, нельзя не отметить впечатляющую статистику испанского клуба. «Вильярреал» выиграл все пять домашних поединков в Лиге Европы. Более того, в 11 предыдущих случаях, когда испанцы побеждали в первом матче плей-офф еврокубков, они неизменно проходили в следующий раунд. Крайне неутешительные исходные данные для «Динамо».

Хорошей новостью для хорватов является их впечатляющая результативность в выездных матчах Лиги Европы текущего сезона. В пяти проведённых встречах «Динамо» забило восемь мячей, и в том случае, если тенденция сохранится, шансы на выход в полуфинал всё же появятся. Впрочем, верится в это с трудом. Поставим на хозяев с форой.

Прогноз и ставки на матч 1/4 Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» Загреб 15 апреля 2021 года

Опыт выступлений в Лиге Европы Унаи Эмери и высокий класс игроков «Вильярреала» вряд ли позволит загребскому «Динамо» претендовать на выход в 1/2 финала. Более того, испанский клуб не склонен осторожничать и играть по счёту. Матч с другим «Динамо» (киевским) показал, что даже при наличии выездной победы «Вильярреал» продолжает активно идти вперёд и дома.



Ставка: победа «Вильярреала» с форой (-1) за 1.83.