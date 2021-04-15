Лига Европы, «Ак Барс» — «Авангард» и другие матчи. Что смотреть 15 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 15 апреля.
На что ставить в футболе 15 апреля
Главное событие дня – Лига Европы. Самая интригующая пара – «Славия» — «Арсенал», здесь первый матч завершился вничью 1:1. Интересно будет и в Риме, где «Рома» будет удерживать выездные 2:1 против «Аякса». А вот «МЮ» и «Вильярреал» свои проблемы уже практически решили.
На что ставить в хоккее 15 апреля
Решающий, седьмой матч в серии «Ак Барс» — «Авангард». Сегодня узнаем, кто пройдет в финал Кубка Гагарина и сыграет там с ЦСКА. Не забываем и об НХЛ, начиная с 2 часов ночи пятницы 9 матчей вашему вниманию.
На что ещё ставить 15 апреля
На теннисном турнире в Монте-Карло Андрей Рублев сыграет против Роберто Баутиста-Агута из Испании.
В баскетболе еврокубки берут паузу перед плей-офф, нет игр и в Единой лиге ВТБ. Зато можно поставить на НБА, матчи чемпионатов Испании, Турции и Франции.
В волейболе клубный сезон в России закрыт, но можно поставить на игры европейских чемпионатов.
- 15 апреля 2021
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