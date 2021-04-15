Дальше – без «Баварии» и «Ливерпуля». Кто помешает «Ман Сити» выиграть Лигу чемпионов?

Соискателей трофея Лиги чемпионов осталось всего 4. В четвертьфиналах ожидаемо завершили свой путь «Боруссия» из Дортмунда и «Порту», а также «Ливерпуль» и «Бавария», которые были если не явными, то всё же фаворитами своих пар. Букмекеры обновили котировки на победителя турнира. Давайте разбираться, на кого ставить.

«Сити» — фаворит. Но его игра пока не убеждает

Букмекеры по-прежнему считают главным претендентом на трофей «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы уже не первый год идет к победе в Лиге чемпионов. Каждый раз до этого сезона что-то не складывалось. В прошлом сезоне, к примеру, «горожан» выбил скромный по их меркам «Лион». С «Боруссией» у Гвардиолы и его команды всё тоже сложилось не так просто, как ожидали многие эксперты. Но класс взял своё. Ставки на клуб из Манчестера сейчас принимают с коэффициентом 2.34.

Большой плюс для «горожан» — их положение в АПЛ, где чемпионство никуда не убежит. Даже локальные неудачи не лишат «Сити» титула. Поэтому Гвардиола может никуда не торопиться и спокойно работать над подготовкой основных игроков к Лиге чемпионов.

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«ПСЖ» лишил турнир чемпиона. И метит на его место

Вторым в букмекерских раскладах идет «ПСЖ». На французский клуб можно сделать ставку с коэффициентом 4.00. Интересно, что парижане встретятся в полуфинале именно с «Ман Сити». Таким образом, можно сказать, что букмекеры считают это противостояние скрытым финалом.

В четвертьфинале «ПСЖ» прошел «Баварию», лишив турнир действующего чемпиона. В чём-то парижанам, конечно, повезло: без Роберта Левандовского немецкая машина сработала не так здорово, как обычно, в линии атаки. В Германии французы выиграли 3:2, в первом тайме ответного матча упустили несколько классных возможностей, но в итоге пропустили сами. После перерыва Маурисио Почеттино засушил игру и оказался прав. Поражение 0:1, но путевка в полуфинал в кармане. Впереди «Манчестер Сити», однако после «Баварии» парижан уже точно ничего не испугает.

Букмекеры в этой полуфинальной паре считают «Сити» фаворитом, но не таким уж и явным. Поставить на англичан можно за 1.54, а на французский клуб – за 2.48. Примерно 60 на 40 в пользу команды Гвардиолы. Первый матч пройдет в Париже 27 апреля.

«Реал» показал свой класс

«Реал» в этом сезоне модно было критиковать, но, кажется, команда Зинедина Зидана набрала ход и выдала потрясающую неделю. Победа в «класико» и выход в полуфинал по сумме двух встреч с «Ливерпулем» — что может быть лучше? При этом испанцы, действительно, в ответном матче не дали особых шансов команде Юргена Клоппа. А ведь их устраивало и минимальное поражение.

Главный вопрос сейчас – сможет ли «Реал» удержать такой темп? Из плюсов – должен восстановиться Серхио Рамос. Из минусов – хватит ли сил на борьбу и в Примере, и в Лиге чемпионов? Всё-таки обойма у «галактикос» не такая широкая. Но букмекеры уже дают на «Реал» коэффициент 4.50. Совсем ненамного выше, чем на «ПСЖ». Так что всё может быть.

Играть в полуфинале «Реалу» с «Челси». С одной стороны, это не «Сити» и не «ПСЖ», на бумаге «Мадрид» здесь, пожалуй, что и фаворит. Да и в матчах с «Порту» лондонцы не сказать что феерили. С другой стороны, команда Тухеля уверенно прошла в полуфинал, и это главное. Да и мы помним, как немецкий специалист разобрался с «Атлетико» в 1/8 финала. Куда более играющий «Реал» может стать подарком для аристократов. Пока на них можно поставить за 5.30.

Что касается коэффициентов на выход в финал, то здесь практически равенство. 1.82 на «Королевский клуб» и 2.00 – на «Челси». Предсказать развитие событий в этой паре очень сложно.

До первых матчей 1/2 финала осталось меньше двух недель. Следим за последними новостями из клубов и движениями коэффициентов. Удачных ставок!