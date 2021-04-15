«Лилль» — «Монпелье». Прогноз: отобрать у «ПСЖ» чемпионство — теперь это не шутка!

За шесть туров до конца лидирует вовсе не «ПСЖ». Парижане рискуют оказаться на третьем месте.

16 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Монпелье». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «догов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех гостей оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лилль» — «Монпелье» 16 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч чемпионата Франции «Лилль» — «Монпелье» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «Лилль» — «Монпелье» (16.04.2021)

Программа 33-го тура чемпионата Франции стартует уже в пятницу, 16 апреля. Никакого времени на раскачку не потребуется. В первом же матче мы увидим непривычного лидера — «Лилль». Его соперником станет ещё один клуб из верхней части турнирной таблицы — «Монпелье».

С чемпионством в РПЛ всё ясно. Кто составит компанию «Зениту» в Лиге чемпионов? За места в еврокубках будет настоящая драка. С непредсказуемым исходом.

Всего за шесть туров до завершения чемпионата Франции первую строчку сохраняет «Лилль». Подопечные Кристофа Галтье опережают «Пари Сен-Жермен» на три очка. И самое главное, что это более чем справедливо. На протяжении всего сезона «Лилль» показывает классный футбол, а эти самые три очка отрыва были заработаны благодаря недавней выездной победе над «ПСЖ» — 1:0.



Подопечные Мишеля Тер-Закаряна располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы и вполне могут претендовать на место в еврокубках. Шестиочковое отставание от «Ланса», идущего пятым, не выглядит неотыгрываемым, однако необходимо допускать как можно меньше осечек на финише турнира.



Очная встреча первого круга Лиги 1 состоялась в конце декабря прошлого года. Тогда Кристоф Галтье сумел вдохновить футболистов на непростую победу со счётом 3:2, а его визави, Тер-Закарян, даже был удалён с поля в самой концовке. Наверняка второй матч станет принципиальным не только для наставника «Монпелье», но и для каждого из его подопечных.

Дальше – без «Баварии» и «Ливерпуля». Кто помешает «Ман Сити» выиграть Лигу чемпионов? Король умер. Ждём нового Короля, а претендентов осталось всего четыре.

При всей принципиальности предстоящей игры и её важности для обеих сторон нельзя не отметить последние результаты в противостоянии «Лилля» и «Монпелье». Из пяти предыдущих очных встреч «Монпелье» ни разу не выходил победителем — две ничьи при трёх поражениях. При этом результаты существенно разнились с точки зрения результативности — от 0:0 до 3:2.



«Лилль» может похвастать лучшей защитой Лиги 1 в текущем сезоне. В 32 матчах пропущено всего 19 голов, показатель шикарный. При этом «Монпелье» пропускает чуть ли не чаще всех в чемпионате Франции — 53 гола. Больше пропустили лишь представители дна турнирной таблицы — «Брест» (55 голов, 16-е место), «Лорьян» (58, 17) и «Дижон» (56, 20).



Что касается игры в атаке, то обе стороны не могут похвастаться чем-то запредельным. 53 забитых в 32 играх у «Лилля» и 52 забитых за то же количество матчей у «Монпелье» — достаточно средние результаты. Как мы видим, разницу в результатах обеспечивают оборонительные подвиги «Лилля».

«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью найдёт противоядие от хитрого Анчелотти За пять последних туров АПЛ «Эвертон» забил ничтожные два мяча.

От этого и оттолкнёмся. Состав у лидера Лиги 1 крепче, мотивация запредельная, история противостояния положительная. Плюс своё поле. П1 за 1.65 смотрится здорово. Ставка посмелее — П1 всухую, тогда коэффициент превысит 2.50.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лилль» — «Монпелье» 16 апреля 2021 года

Безусловно, победа нужна обеим командам. Однако кому три очка нужнее? Очевидно, «Лиллю» — он борется за чемпионство с грозным «ПСЖ» и оступаться в матче с восьмой командой лиги явно не планирует. Классный футбол в исполнении «Лилля» лишний раз говорит о готовности «догов» примерить на себя золотые медали Лиги 1. Плюс своё поле и приятная статистика личных встреч. Для победы этого наверняка хватит.



Ставка: победа «Лилля» за 1.65.