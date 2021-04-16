«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиоле даже требла мало! Пеп идёт за квадруплом

17 апреля состоится матч полуфинала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Челси» оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Челси» — «Ман Сити» 17 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча полуфинала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити» (17.04.2021)

Уже в ближайшие выходные состоятся полуфинальные матчи старейшего в Великобритании турнира — Кубка Англии. Одну из пар составили «Челси» и «Манчестер Сити». Разумеется, всё внимание приковано именно к этим клубам. Стартовый свисток в Лондоне раздастся 19 вареля в 19:30 мск.

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Обе команды продолжают выступления в Лиге чемпионов и лишь в середине текущей недели провели ответные матчи 1/4 финала. Обе игры получились тяжёлыми, поэтому далеко не факт, что соперники подойдут в идеальных составах. Тем более, что выбор у наставников есть — лишь Матео Ковачич со стороны лондонцев и Серхио Агуэро со стороны «горожан» не выйдут на поле.



«Челси» крайне неудачно играет с «Ман Сити» в последние годы. Из 10 последних поединков лондонцы победили лишь в трёх, одна завершилась вничью, а оставшиеся шесть выиграл «Сити». При этом подопечные Хосепа Гвардиолы побеждали и крупно.



Например, в октябре 2019 года «голубая луна» обыграла соперника с унизительным счётом 6:0. Матч первого круга чемпионата Англии прошёл на «Стэмфорд Бридж» и также завершился победой гостей со счётом 3:1. Она получилась заслуженной.

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Впрочем, на домашнем стадионе лондонцы побеждают значительно чаще — из 10 последних матчей на «Стэмфорд Бридж» хозяева выиграли четыре, ещё две игры завершились вничью. До январских 1:3 в текущем сезоне «Ман Сити» и вовсе не побеждал в гостях у «Челси» более трёх лет.



Невзирая на второстепенность кубковых турниров в Англии, важность даже такого трофея для каждого из клубов крайне высока. Томас Тухель наверняка хочет побыстрее выиграть дебютный титул у руля «Челси», тогда как Гвардиола и вовсе может сделать практически невозможное по британским меркам — оформить покер, победив в АПЛ, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.



В целом команды достаточно ровно выступают в последние месяцы. В частности, за девять проведённых весной матчей «Челси» проиграл лишь дважды. У «Сити» аналогичный результат с той лишь разницей, что начиная с 1 марта команда провела 10 игр.

Можно сказать, что к очному противостоянию стороны подходят в оптимальном состояние. Определяющими станут действия наставников. Тухель и Гвардиола могут похвастать длинной скамейкой запасных, а значит выбор будет приличный. Вероятно, можно будет увидеть на поле даже Кепу Аррисабалагу, а его игра в важных для «Челси» матчах уже стала предметом огромного количества шуток.

Потому ждём голов. Букмекеры дают на классический тотал больше 2.5 мяча больше двойки, что выглядит по меньшей мере интересно. Давление на соперников не столь высоко, ведь попадание в полуфинал Лиги чемпионов снижает напряжение. Можно сыграть в своё удовольствие.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Челси» — «Ман Сити» 17 апреля 2021 года

Многое будет зависеть от стартовых составов. Сюрпризы вероятны, ведь на днях соперники сражались в Лиге чемпионов. Однако можно предположить, что задействование запасных игроков только добавит страсти и эмоций. Ожидаем достаточно открытый матч с большим количеством опасных моментов и, как следствие, голов.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.08.