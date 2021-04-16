«Локомотив» — «Ростов». Прогноз: Лига чемпионов ждёт Николича и Смолова

17 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех ростовчан оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 17 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.20.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (17.04.2021)

Апрель в самом разгаре. Это значит, что топовые европейские чемпионаты потихоньку выходят на финишную прямую, а в еврокубках добрались до решающих стадий. Российская Премьер-Лига — не исключение, на носу 26-й тур. Конец сезона близко, участникам осталось провести всего по пять матчей.



Программа 26-го тура чемпионата России откроется в субботу, 17 апреля, сразу четырьмя поединками. Старт двух из них запланирован на 16:30 мск. В Москве на стадионе «РЖД Арена» местный «Локомотив» будет принимать «Ростов». Железнодорожники после зимнего перерыва идут безупречно и вовсю претендуют на Лигу чемпионов.



Они победили во всех восьми играх, которые успели провести за это время. Выбили из Кубка России «Тамбов» (3:0) с «Сочи» (3:1) и вышли в полуфинал турнира, а в оставшихся шести матчах РПЛ набрали максимально возможные 18 очков. Удивительная серия позволила сделать внушительный скачок по турнирной таблице.



За пять туров до конца сезона москвичи идут на третьей строчке, набрав 46 баллов. У ближайшего преследователя — соседа ЦСКА — очков столько же, зато до идущего вторым «Спартака» не хватает всего одного пункта. Вряд ли получится угнаться за «Зенитом», у него 54 балла, но шансы финишировать на втором месте высокие. А это уже зона Лиги чемпионов.



В прошлом туре подопечные Марко Николича как раз принимали московский «Спартак», то есть прямого конкурента. И победили со счётом 2:0. Без скандалов в столичных дерби, как обычно, обойтись не получается. Так, «Локо» на несколько игр лишился своего основного голкипера и лидера Маринато Гильерме.



Однако железнодорожники сыграли надёжно в обороне и довольно бодро в атаке. Фёдор Смолов — яркий пример. В пяти последних матчах бывший футболист сборной России забил пять мячей и отдал одну голевую передачу, хотя несколько раз выходил только на замену. Здорово смотрятся также и Жемалетдинов с Камано.



А Валерию Карпину хвастаться особенно-то нечем. После зимних сборов «Ростов» под его руководством провёл семь игр, в которых одержал всего лишь одну победу, да и ту над скромным «Ротором» (4:0). Ещё вылетел из Кубка России от «Ахмата» (0:1), а в остальных пяти случаях потерпел три поражения. Качество футбола достойное, результаты — не очень.

Последняя неудача пришлась на прошлую игру с «Рубином» в Казани. Хотя тут стоит сказать, что гости заслужили как минимум не проиграть. С середины первого тайма смотрелись чуть активнее соперника, регулярно создавали моменты, но забить не смогли. Единственный гол пришёл после потери мяча перед своей штрафной.



Второе подряд поражение отбросило ростовчан на девятое место в чемпионате России. В активе по-прежнему 37 баллов, шансы на место в еврокубковой зоне тают на глазах. За пять туров до конца сезона отставание от топ-4 ровно девять пунктов. Конкурентов масса, а форма оставляет желать лучшего. Похоже, финиша в серединке не избежать.



Скорее всего, в Москве против «Локомотива» тоже будет очень тяжело. Мы бы не стали мудрить и проверили комбинированную ставку «1Х + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.81. Железнодорожники сейчас показывают лучшие результаты в РПЛ и сбавлять темп явно не собираются.



«Ростов» вполне может даже забить и зацепиться за очки, но претендовать на большее трудно. Московский клуб после зимнего перерыва забивает как минимум по два мяча в среднем за игру, а пропускает — по праздникам. Не станет помехой и дисквалификация Маринато Гильерме. Антон Коченков тоже играет надёжно. Ждём чего-то в духе 2:1 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» 17 апреля 2021 года

«Локомотив» после зимнего перерыва выглядит лучше всех в РПЛ и сбавлять ход явно не собирается. «Ростову», учитывая его плохую форму, в Москве будет очень трудно. На наш взгляд, очки хозяева точно наберут даже без дисквалифицированного Гилерме. Ждём чего-то вроде 2:1 или 2:0 в их пользу, хотя 1:1 тоже не исключаем.



Ставка: «Локо» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.81.