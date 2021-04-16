«Шахтёр» — «Динамо» Киев. Прогноз: Луческу добьёт свой бывший клуб. Путь к титулу открыт

17 апреля состоится матч 22-го тура чемпионата Украины «Шахтёр» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу донецкой команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех гостей оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Украины «Шахтёр» — «Динамо» Киев 17 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч чемпионата Украины «Шахтёр» Донецк — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча чемпионата Украины «Шахтёр» Донецк — «Динамо» Киев (17.04.2021)

В субботу, 17 апреля, состоится центральный матч не только 22-го тура украинской Премьер-лиги, но и всего сезона. В Киеве встретятся «Шахтёр» и «Динамо». Давние соперники привычно разыгрывают между собой золото, однако в этом сезоне расклад сил несколько поменялся.

«Ротор» — «Динамо». Прогноз: Шунин и Захарян подтолкнут волгоградцев к ФНЛ «Ротор» не забивает в РПЛ уже 450 минут. Голкипер сборной России должен справиться.

Если предыдущие четыре сезона донецкий клуб практически безальтернативно выигрывал УПЛ, то в этом году у подопечных Луиша Каштру возникли огромные проблемы. За пять туров до завершения первенства «горняки» проигрывают киевлянам семь очков. Более чем комфортное преимущество для «Динамо», которое возглавляет легенда «Шахтёра» Мирча Луческу.



При общей доминации донецкого клуба на внутренней арене их матчи именно с «Динамо» в последние годы тоже складываются как нельзя лучше. Четыре победы в пяти предыдущих играх. Если за точку отсчёта брать приход Луиша Каштру, то под его руководством «Шахтёр» играл с «Динамо» восемь раз. Набежало пять побед при одном ничейном результате. Солидный баланс.



Впрочем, есть и другая точка отсчёта — день, когда в «Динамо» пришёл Луческу. После назначения румынского специалиста киевляне дважды играли с донецким соперником — один раз столичный клуб выиграл (3:1), один раз оказался разгромлен на домашнем стадионе со счётом 0:3. Тем не менее опыт побед над «Шахтёром» у опытнейшего тренера уже есть.

«Локомотив» — «Ростов». Прогноз: Лига чемпионов ждёт Николича и Смолова Помешает ли железнодорожникам скандальная дисквалификация Маринато Гильерме?

Нельзя не отметить, что «Шахтёр» фактически не будет иметь преимущества своего поля. Даже наоборот, ведь матч состоится на домашнем стадионе «Динамо», а зрителей на трибунах не будет. Фактически ключевая встреча пройдёт на нейтральном стадионе, который, тем не менее, является домашним для «Динамо».



Немалые проблемы испытывают оба коллектива и в плане кадровой готовности. В предстоящем матче (и, вероятно, в будущем) за «Шахтёр» не сыграет живая легенда клуба бразилец Тайсон. Нападающий якобы уже подписал контракт с бразильским «Интернасьоналем», а руководство препятствовать уходу игрока не планирует. Сообщалось, что бразилец уже покинул расположение «Шахтёра». Не сыграют и продолжающие восстанавливаться от травм Исмаили с Евгением Коноплянкой.



Со стороны киевлян на поле не выйдет капитан Сергей Сидорчук. 29-летний полузащитник получил дисквалификацию за четыре жёлтые карточки. Продолжает залечивать повреждение и один из лидеров Беньямин Вербич, а вот его партнёр по линии атаки Виктор Цыганков готов помочь партнёрам. Другой вопрос — как много времени он сможет отыграть.

«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиоле даже требла мало! Пеп идёт за квадруплом В пяти предыдущих встречах «Челси» лишь раз обыграл «Ман Сити». Повлияет ли приход Тухеля?

Ставить на исход опасно, хотя коэффициент на Х2 выглядит соблазнительно. И всё же предпочтём заиграть удаление. Вроде бы коэффициент не столько высок, но в последнее время без россыпи карточек тут не обходится. Тем более это ключевая игра для чемпионской гонки.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины «Шахтёр» — «Динамо» Киев 17 апреля 2021 года

Уже давно в чемпионате Украины очные встречи «Динамо» и «Шахтёра» не имели какой-то сверхважной турнирной значимости. Теперь же ситуация складывается таким образом, что единственный приемлемый исход для действующего чемпиона — победа. В украинском «класико» мы регулярно видели большое количество единоборств и нарушений. Всё это сопровождалось карточками самых различных цветов. Кажется, в субботу без этого не обойдётся.



Ставка: удаление в матче за 2.45.