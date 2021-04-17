ЦСКА — «Авангард». Прогноз на 1-й матч: Ковальчук и Хартли не смогут забыть битву в Казани

18 апреля состоится первый матч финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Авангард». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех омичей оценён в 4.15.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Авангард» 18 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.53. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол в первые десять минут идёт за 2.09.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Авангард» Омск (18.04.2021)

Апрель перевалил за экватор. Незаметно пролетела половина весны, а вместе с ней и предварительные стадии плей-офф КХЛ. Первые три раунда позади: 14 из 16 соискателей отправились в отпуск. Пришла пора финала Кубка Гагарина, остались два самых стойких клуба. Поехали!



В воскресенье, 18 апреля, в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» местный ЦСКА будет принимать омский «Авангард» в первом поединке серии. Начало — в 18:00 мск. Москвичи начнут защиту титула, а омичи попробуют взять реванш за разгромное поражение в финале сезона-2018/2019. Финал Восточной конференции задрал планку очень высоко.



Прошлый сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса, а в сезоне 2018/2019 в финале плей-офф КХЛ встречались как раз ЦСКА и «Авангард». Армейцев тогда тоже тренировал Игорь Никитин, а «ястребов» — тоже Боб Хартли. Столичная команда выиграла 4-0, так что у канадца ещё и личные счёты.



На пути к финалу красно-синие без особых проблем разобрались со «Спартаком» Олега Знарка (счёт в серии 4-0), вдоволь потолкались с крепким ярославским «Локомотивом» (4-3), а в финале конференции закусили санкт-петербургским СКА (4-2). Потребовалось шесть встреч, но могли решить всё гораздо быстрее. После 3-0 немного расслабились.



В серии с петербуржцам дома одержали две победы всухую, затем взять третью в Санкт-Петербурге. До выхода в заключительную стадию оставался последний шаг, но, во-первых, включились подопечные Валерия Брагина, а, во-вторых, ЦСКА подошёл к следующим встречам вальяжно. Хотя всё обошлось.



У «Авангарда» вовсе получился голливудский триллер. Сначала омичи прошли екатеринбургский «Автомобилист» (4-1), после смогли оставить позади магнитогорский «Металлург» (4-2). Хотя противостояние с «Магниткой» начали с 2:5 дома, а в одном из матчей получили семь шайб в свои ворота. И ничего — стиснули зубы, спокойно уработали ММг.



Серия с казанским «Ак Барсом» вовсе получилось какой-то заколдованной. Соперники использовали все семь матчей, но любопытно здесь другое. В каждом из них непременно открывал счёт тот, кто играл в гостях, он же в итоге и побеждал. А в седьмом всё решилось в овертайме. Нервов и эмоций потратили очень много, но оно того стоило.

Команда Игоря Никитина получила немного больше времени на восстановление, потому должна иметь кое-какое преимущество в свежести. Это стоит учесть при выборе ставки. Однако, на наш взгляд, куда важнее здесь статистика личных встреч. Перекос просто удивительный



Дело в том, что Бобу Хартли сильно не везёт в матчах со своим российским визави. В десяти последних очных поединках он одержал всего лишь одну победу. А потому отсюда вытекает интересный вариант «1Х + тотал больше 2.5 шайбы» за коэффициент 1.65. Такая ставка заходила в семи из десяти случаев.



Несомненно, омская команда попробует дать отпор, всё же тут и лидеры в порядке. Найт, Буше и Толчинский хороши, всегда может выстрелить Ковальчук. Однако, по ощущениям, армейцы ещё могут прибавить. Да и на своём льду они выглядят здорово. Града голов не ждём, а вот рабочую победу москвичей — вполне.

ЦСКА — «Авангард»: прогноз и ставка на 1-й матч финала Кубка Гагарина 18 апреля 2021 года

«Авангард» здорово прошёл три раунда плей-офф КХЛ и выжил в седьмом матче в Казани. Однако в первой игре с ЦСКА, на наш взгляд, омичам будет трудно. Бобу Хартли априори тяжело играть против Игоря Никитина, а тут ещё и армейцы имели пару бонусных дней на восстановление. Ждём не меньше трёх-четырёх шайб, шансы москвичей смотрятся предпочтительнее.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 2.5 шайбы за 1.65.