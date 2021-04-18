ЦСКА — «Авангард», «Ювентус» — «Аталанта» и другие матчи 18 апреля: что смотреть сегодня

2021 год развернулся во всём великолепии: три месяца остались позади, апрель перебрался через экватор. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 18 апреля.

На что ставить в футболе 18 апреля

Четырьмя матчами завершится программа 26-го тура Российской Премьер-Лиги. В 12:00 мск в Екатеринбурге начнут «Урал» и «Рубин». В Туле «Арсенал» примет «Тамбов» (14:00), ЦСКА отправится в Сочи (16:30), а «Спартак» в Москве сразится с «Уфой» (19:00).

В чемпионате Англии продолжается 32-й тур. Нас ждут две игры. В 15:30 на поле выйдут «Арсенал» и «Фулхэм», в 18:00 настанет время «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». В Лондоне состоится второй полуфинал Кубка Англии, «Лестер Сити» против «Саутгемптона» (20:30).



В испанской Примере жара, аж восемь встреч 33-го тура. На общем фоне выделяются две — «Атлетико» сразится с «Эйбаром» (17:15), а «Реал» отправится в гости к «Хетафе» (22:00). Именно мадридские клубы лидируют в турнирной таблице



В немецкой Бундеслиге остался только один матч, здесь добрались до 29-го тура. В Дортмунде «Боруссия» примет «Вердер» (16:30). Хозяева на этой неделе вылетели из Лиги чемпионов, в национальном первенстве тоже дела не клеятся.



В итальянской Серии А шестью матчами завершится 31-й тур. Главных блюда сразу два. «Ювентус» приедет в Бергамо к «Аталанте» (16:00), а в Неаполе «Наполи» примет «Интер» (21:45). Нерадзурри рвутся к долгожданному скудетто.



В чемпионате Франции запланированы семь игр 33-го тура. Первыми выяснять отношения будут «ПСЖ» и «Сент-Этьен» (14:00), а рвущийся в Лигу чемпионов «Монако» в гостях сразится с «Бордо» (18:05).

Также можно поставить на чемпионаты Португалии, Турции Бельгии, Турции, Сербии, Польши, Румынии, Греции, Дании, Швеции. И не только. Выбор колоссальный.

Матчи по хоккею для ставок 18 апреля

В Кубке Гагарина настало время финальной серии. В Москве ЦСКА сразится с «Авангардом». Первый матч начнётся в 18:00 мск.



В НХЛ запланированы сразу четыре ранние встречи, настоящий подарок для любителей хоккея из Европейской части России! «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым навестит «Бостон Брюинз» (19:00). Ещё три матча стартуют в 22-23 часа.

На что ещё ставить 18 апреля

Любители Формулы-1 дождались второго этапа. Гран-при Эмилии-Романьи начнётся в 16:00 мск. В MotoGP добрались до Гран-при Португалии, старт — в 18:00.



Три ранних матча в НБА. В 20:00 на паркет выйдут «Атланта Хоукс» и «Индиана Пэйсерс», а также «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В 22:30 придёт время «Майами Хит» и «Бруклин Нетс».