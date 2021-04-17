«МЮ» — «Бёрнли». Прогноз: Кавани и Бруну Фернандеш помогут гостям остаться в АПЛ

18 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Бёрнли» оценён экспертами в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Бёрнли» 18 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Бёрнли» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» (18.04.2021)

Один из самых непростых сезонов чемпионата Англии последних лет подходит к своему завершению, добрались уже до 32-го тура. В ближайшее воскресенье на стадионе «Олд Траффорд» сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Свисток арбитра раздастся в 18:00 мск.



Оба клуба сохраняют мотивацию. Хозяева желают закрепиться на второй строчке турнирной таблицы, гости не хотят вылетать во второй по силе британский дивизион. И даже с учётом того, что обе стороны чувствуют себя достаточно комфортно, чемпионат по-прежнему не завершён, а в Англии за семь туров случиться может всё что угодно.



В активе подопечных Уле-Гуннара Сульшера 63 очка, что на семь пунктов больше, нежели у «Лестера», располагающегося на третьем месте в АПЛ. Лидирует «Ман Сити» — и до него всё те же девять очков. На титул не замахнуться, но и упасть ниже более чем затруднительно.



Логично, что в подобной ситуации «красным дьяволам» остаётся лишь не провалиться в концовке, параллельно сконцентрировавшись и на победе в Лиге Европы. В этом турнире «Юнайтед» уже пробился в полуфинал, а Сульшер всё ещё остаётся без трофеев.



Подопечные Шона Дайча находятся на противоположном конце турнирной таблицы, но и там имеется солидный запас. 33 набранных очка позволяют «бордовым» не сильно волноваться за вылет из АПЛ. До зоны вылета семь пунктов, растерять такое преимущество в концовке сезона можно только при очень большом желании.



К очному противостоянию стороны подходят далеко не в лучших составах. У «МЮ» не сыграют Фил Джонс, Эрик Байи и Антони Марсьяль. Под большим вопросом также участие Маркуса Рашфорда, который является ключевым игроком атаки на протяжении нескольких лет.



Есть проблемы и у Шона Дайча — на «Олд Траффорд» не сыграют Эшли Барнс и Робби Брэйди, под вопросом участие Ника Поупа и Дуайта Макнила. Неслабые потери, учитывая достаточно ограниченную скамейку запасных «Бёрнли». Взять хотя бы результат прошлого тура, в котором все эти футболисты отсутствовали. Безвольное поражение от «Ньюкасла» со счётом 1:2.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» сыграли лишь один раз. В середине января манкунианцы скромно победили со счётом 1:0. При достаточно равной игре подопечные Сульшера сумели забрать победу «на классе» — неожиданным автором единственного мяча стал Поль Погба.



Тяжело сделать прогноз на успех одной из команд, а вот на тоталы обратить своё внимание стоит. Если «Бёрнли» в атаку играет крайне редко в принципе, то у «Юнайтед» проблемы впереди образовались лишь в последнее время. Отсутствие лидеров и усталость команды после матча Лиги Европы в целом не позволит манкунианскому гранду бездумно идти вперёд. Пожалуй, ТМ 2.5 мяча смотрится хорошо.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» 18 апреля 2021 года

Лишь трижды в последних десяти очных встречах «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» пробивали тотал 2.5 мячей. Если же брать во внимание последние шесть игр, то больше двух мячей было забито и вовсе лишь в одном случае. Усталость «МЮ» и не самая высокая заинтересованность обоих коллективов в результате вряд ли позволят забить больше пары мячей.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.21