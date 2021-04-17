«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз: Миранчук и Малиновский добавят Пирло головной боли

Развязка чемпионата Италии будет очень жаркой. А в случае победы «Аталанты» она станет ещё горячее.

18 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех туринцев оценён экспертами в 2.82. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус» 18 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.54.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус» (18.04.2021)

Один из ключевых матчей всего второго круга чемпионата Италии состоится в ближайшее воскресенье в Бергамо. «Аталанта» померяется силами с грозным «Ювентусом». Принципиальное противостояние прояснит ситуацию в борьбе за медали и зону Лиги чемпионов.

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За восемь туров до завершения первенства борьба за призовые места развернулась нешуточная. «Ювентус» окончательно лишился мыслей об очередном чемпионстве, концовку он проведёт в борьбе за квалификацию в Лигу чемпионов.



Удивительно и даже непривычно, ведь последние девять сезонов неизменно завершались триумфом «старой синьоры». Но всё справедливо: год получился очень тяжёлым, качество футбола откровенно средненькое. Титула с такой игрой туринцы явно не заслужили.



По итогам 30 туров подопечные Андреа Пирло третьи, но лишь в одном очке позади «Аталанта». На один пункт больше проигрывает «Наполи». При этом и вверх «Ювентусу» есть куда идти — на один балл впереди «Милан». Как минимум один клуб из этой компании пролетит мимо ЛЧ, а ведь есть ещё «Лацио».

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Учитывая достаточно стабильную игру «Аталанты», победа подопечных Джан-Пьеро Гасперини действительно может стать определяющей в борьбе за медали. Оторвавшись от «Юве» на два очка, бергамаски могут так и не подпустить соперника ближе до последнего тура. А уж если посмотреть на результаты «Милана», то и второе итоговое место для «Аталанты» не станет какой-то проблемой.



С первых дней февраля «Аталанта» проиграла лишь трижды — два раза мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов, а также 0:1 от «Интера» в чемпионате Италии при равной игре. Команда на ходу, привычно много забивает и уверенным шагом идёт ко второму-третьему месту.



Про «Ювентус» сложно сказать нечто похожее. Даже после сенсационного вылета из Лиги чемпионов туринцы не сразу набрали ход — домашнее поражение от «Беневенто» и ничья с «Торино» ещё могут аукнуться при подсчёте очков на финише сезона.

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Последняя неделя выдалась для команды Пирло удачной — «Ювентус» обыграл «Наполи» (2:1) и «Дженоа» (3:1), однако это ничем не помогло. Соперники синхронно набирают очки, а значит, повернуть расклад сил в свою сторону можно исключительно благодаря победам в очных противостояниях.



Единственная очная встреча сезона состоялась в середине декабря — тогда Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти при счёте 1:1. Эти же цифры и провисели на табло до финального свистка. Впрочем, стоит отдать должное и бергамаскам — даже в гостях они как минимум не уступали действующему чемпиону Италии.



Главной проблемой «Ювентуса» может стать травма Криштиану, о которой стало известно за сутки до стартового свистка. Безусловно, португальский страйкер является ключевым игроком атаки, однако и без него туринцы выдавали впечатляющие матчи. Как бы то ни было, отсутствие лучшего бомбардира Серии А лишь поможет хозяевам добыть необходимый для себя результат.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус» 18 апреля 2021 года

Нас ждёт классический поединок на три результата. В связи с этим делать ставку на победу одной из команд крайне нелогично. Другое дело — попробовать предсказать большое количество атак и эмоций, которые обязаны быть на поле «Гевисс Стэдиум». Рискнём сделать ставку на немалое количество забитых мячей и карточек.



Ставка 1: обе команды забьют за 1.54.

Ставка 2: тотал больше пяти жёлтых карточек за 1.99.