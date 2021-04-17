«Наполи» — «Интер». Прогноз: Конте не отдаст скудетто, но в Неаполе останется без победы

18 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех хозяев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» 18 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» (18.04.2021)

31-й тур чемпионата Италии подарит болельщикам сразу два больших матча. Если «Аталанта» и «Ювентус» сыграют днём, то битва «Наполи» и «Интера» оставлена на десерт. Свисток арбитра в Неаполе раздастся в 21:45 мск и завершит программу тура.

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Эта игра рискует стать определяющей для «Наполи» в контексте борьбы за призовые места в Серии А. В случае поражения подопечные Дженнаро Гаттузо могут отстать от зоны Лиги чемпионов на три очка — такой гандикап будет крайне непросто отыграть за оставшиеся семь туров.



Если же «Наполи» обыграет немотивированный «Интер» в родных стенах, то наверняка поднимется на четвёртую строчку турнирной таблицы Серии А. А это уже зона Лига чемпионов — важное достижение и приличные призовые УЕФА.



Что касается «Интера», то вопросы к мотивации берутся не с потолка. Золото чемпионата от них, как кажется, уже никуда не уйдёт. Ближайшего преследователя в лице «Милана» нерадзурри опережают на 11 очков. В таких условиях будет непросто правильно настроиться на игру с заряженным «Наполи».

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Предыдущая очная встреча прошла в середине декабря, тогда победителя выявили лишь в концовке, да и то благодаря успешно реализованному одиннадцатиметровому удару Ромелу Лукаку. Впрочем, победу «Интера» в том матче сложно назвать заслуженной — за 90 минут нанесли по воротам соперника всего три удара.



Теперь же встреча пройдёт на домашнем стадионе «Наполи». Стадионе, на котором команда Гаттузо чувствует себя крайне уверенно. Всего четыре раза неаполитанцы проигрывали здесь в течение сезона, при этом одно из поражений случилось в рамках Лиги Европы. В Серии А здесь умудрились не потерять очки лишь «Специя», «Милан» и «Сассуоло».



Впрочем, если говорить о выездных результатах «Интера», то и здесь полный порядок. В рамках Серии А миланцы провели 15 выездных матчей, в которых одержали 10 побед при единственном поражении. В последний раз «Интер» проигрывал в гостях ещё в начале января, когда сенсационно уступил «Сампдории».

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Нельзя не отметить и практически идеальные составы, в которых команды подходят к очной встрече. В заявке «Интера» мы не сможем увидеть лишь Артуро Видаля и Александра Коларова, тогда как в составе «Наполи» не сыграют Давид Оспина и Ирвинг Лосано.



Рискнём заиграть победу неаполитанцев с нулевой форой. Им она сейчас просто нужнее. Особенно на своём поле. А нерадзурри оформят скудетто чуть позже — впереди достаточно игр с середняками и аутсайдерами.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» 18 апреля 2021 года

Гости находятся в комфортном положении, обладая огромным запасом перед преследователями. А вот хозяевам нужна победа любой ценой, на кону — Лига чемпионов. Разница в мотивации намекает на единственный возможный исход — «Наполи» не проиграет. Рискнём и сделаем ставку на победу дружины Рино Гаттузо с нулевой форой.



Ставка: победа «Наполи» с форой (0) за 2.20.