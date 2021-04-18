«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах и Мане выгрызут для Юргена Клоппа место в топ-4

19 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Лидса» оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль» 19 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Ливерпуль» (19.04.2021)

Один из самых многообещающих матчей всего 32-го тура английской Премьер-лиги запланирован на вечер понедельника. Бесстрашный «Лидс Юнайтед» на стадионе «Эллан Роуд» проверит на прочность действующего чемпиона «Ливерпуль», начало — в 22:00 мск.

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За семь туров до завершения сезона соперники находятся в верхней половине турнирной таблицы. И если «Лидс» борется скорее за престиж и желает как можно выше финишировать в свой первый сезон после возвращения в элиту, то «Ливерпуль» имеет вполне конкретную задачу.



Это попадание в топ-4 и квалификация в Лигу чемпионов на следующий сезон. Набрав 52 очка, подопечные Юргена Клоппа находятся на расстоянии двух очков от «Челси» и одной победы от «Вест Хэма». И если о синих пока думать рано, то догнать «Вест Хэм» вполне реально уже по итогам этого тура.



Лондонцы неожиданно проиграли «Ньюкаслу» и поставили под ещё больший вопрос собственное попадание в топ-4. Времени впереди ещё достаточно, а плотность в таблице велика. Шансы у мерсисайдцев сохраняются, но для этого пора заканчивать с осечками.

«Наполи» — «Интер». Прогноз: Конте не отдаст скудетто, но в Неаполе останется без победы «Наполи» не проигрывал дома с января. «Интер», кажется, не особо хочет прерывать удачную серию соперника.

Первая встреча «Ливерпуля» и «Лидса» случилась ещё в начале сентября. Действующий чемпион испытал немалые проблемы. Даже с учётом наличия в составе Вирджила ван Дейка пропустил трижды, однако всё же победил благодаря голу Мо Салаха на 88-й минуте.



«Лидс Юнайтед» с первых же туров зарекомендовал себя сверхатакующей командой, однако в последнее время у подопечных Марсело Бьелсы появились немалые проблемы именно впереди. В десяти предыдущих матчах «Лидс» забил 13 мячей — для середняка результат хороший, но в первой части первенства было веселее.



Команда Бьелсы идёт на серии из трёх побед, однако сможет ли ей это помочь с мотивированным «Ливерпулем»? А ведь красные сыграют не на «Энфилде», где лишь недавно добыли первую победу в 2021 году. Матч пройдёт на стадионе «Лидса», где у хозяев получается далеко не всё. В 15 матчах на «Эллан Роуд» одержали шесть побед при трёх ничьих и шести поражениях.

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К очередному матчу чемпионата «Ливерпуль» подходит с огромным количеством травм. По-прежнему не могут сыграть Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Дивок Ориги, Джо Гомес и Джордан Хендерсон. Каждый из травмированных мог бы стать серьёзной потерей для Клоппа, если бы не тот факт, что на протяжении всего сезона таких потерь было уже более 30.



Тем не менее «Ливерпуль» продолжает побеждать даже без ряда ключевых исполнителей в составе, новостями о кадровых потерях Клоппа не удивить. Пожалуй, разница в мотивации позволит гостям утащить три очка и продолжить погоню за топ-4.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Ливерпуль» 19 апреля 2021 года

Удивительно, но «Ливерпулю» в 2021 году значительно удобнее играть на выезде, нежели на «Энфилде». Неуверенная игра «Лидса» на собственном стадионе лишь повышает шансы подопечных Клоппа на успех. Ну и нельзя забывать о мотивации. «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов, единственным вариантом остаётся попадание в топ-4 АПЛ. Реальная цель, ради достижения которой команда не пожалеет сил.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.69.