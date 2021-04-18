Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова. Прогноз: быстрое российское дерби в Стамбуле

Свою последнюю победу на грунте Анастасия Потапова одержала ещё в 2019 году.

19 апреля Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова сыграют в матче первого круга соревнований категории WTA 250 в Стамбуле (Турция). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Потапову. Ставки на победу 20-летней россиянки принимаются с коэффициентом 1.87, успех Павлюченковой оценён коэффициентом 1.94.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Стамбуле Павлюченкова — Потапова 19 апреля 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова получится упорным: ставки на тотал больше 20,5 гейма принимаются за 1.82, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на третий сет можно с коэффициентом 2.51.

Анализ матча первого круга турнира в Стамбуле Павлюченкова — Потапова (19.04.2021)

Жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA 250 в Стамбуле в первом же круге свела двух россиянок — Анастасию Павлюченкову и Анастасию Потапову. Дополнительный интерес противостоянию придаёт тот факт, что девушки ещё ни разу не играли друг с другом. Значит, должно быть любопытно.

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Сразу же стоит обозначить, что Павлюченкова не имела опыта соревновательного тенниса на протяжении месяца. Предыдущий официальный матч Анастасия провела на турнире в Санкт-Петербурге, в трёх сетах проиграв Анастасии Гасановой. Всё это было, само собой, на харде — теперь же теннисистка входит в грунтовый сезон.

Сложно сказать, как к игре на грунте подготовилась и Потапова. В начале апреля 20-летняя уроженка Саратова заявилась на турнир в Чарльстоне, однако в первом же круге проиграла Анастасии Севастовой — 3:6, 3:6. Отметить можно лишь банальный факт — к грунту Потапова относится куда лучше, нежели будущая соперница. Хотя выигрывает в последнее время нечасто.

Обе теннисистки не самым удачным образом выступают в текущем сезоне. У Потаповой семь побед в 15 проведённых матчах, на счету Павлюченковой пять выигрышей при семи поражениях. Лишь на одном турнире 2021 года Павлюченкова прошла дальше второго круга, Потапова тоже может похвастать пока только четвертьфиналом соревнований в Дубае.

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Именно не самые удачные результаты по сезону и приятный призовой фонд соревнований в Стамбуле должен добавить мотивации спортсменкам. Наверняка Павлюченкова и Потапова желают с победы стартовать в грунтовой части сезона и начать подготовку к главному турниру этого отрезка «Ролан Гаррос».

Стоит отметить, что из 15 матчей, сыгранных Потаповой в 2021 году, лишь три доходили до решающей партии. У Павлюченковой показатели похожи — три трёхсетовика из 13 матчей. Логическое объяснение этому есть — обе теннисистки проповедуют активный стиль игры, а значит, многое сводится к банальному «полетит» или «не полетит». В таких случаях достаточно тяжело перехватить инициативу в ходе матча, а значит, всё решается быстро и зачастую односторонне.

Безусловно, Павлюченкова на данный момент является более опытной и мастеровитой теннисисткой. В её активе множество побед над самыми сильными соперницами, однако большая часть проблем у неё возникает в матчах именно с теннисистками средней руки. Именно такой уровень игры сейчас демонстрирует Потапова, которая может как обыграть соотечественницу в одну калитку, так и проиграть с идентичным счётом.

Потому лезть в исход не рискнём, а вот ставка на классический низ по геймам смотрится перспективно. Многое будет зависеть от стартовых геймов. Если одна из теннисисток не войдёт в ритм, всё закончится быстро.

Ставки на матч турнира в Стамбуле Павлюченкова — Потапова 19 апреля 2021 года

Попытки угадать победителя будут похожи на гадание на кофейной гуще. В такой ситуации логичнее сделать ставку на тотал. Волнение Потаповой, игровой застой Павлюченковой, нелюбовь обеих теннисисток к грунту — факторов, по которым одна из теннисисток провалится, масса. Выбирайте любой и ставьте на тотал меньше.

Прогноз: тотал меньше 20.5 геймов за 1.95.