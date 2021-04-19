ЦСКА — «Авангард». Прогноз на 2-й матч: Ковальчук, Окулов и Толчинский удивят букмекеров

20 апреля состоится второй матч финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.86, успех омичей оценён в 4.35.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Авангард» 20 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.53. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол в первые десять минут идёт за 2.09.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Авангард» Омск (20.04.2021)

Апрель перевалил за экватор. Незаметно пролетела половина весны, а вместе с ней и предварительные стадии плей-офф КХЛ. Первые три раунда позади: 14 из 16 соискателей отправились в отпуск. Пришла пора финала Кубка Гагарина, остались два самых стойких клуба. Продолжаем разговор.

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Во вторник, 20 апреля, в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» местный ЦСКА во второй раз будет принимать омский «Авангард». Начало второго поединка — в 19:30 мск. Москвичи начали защиту титула с разгромного поражения, а омичи снова порадовали на выезде. Счёт в серии 0-1.



Команда Игоря Никитина очень легко одержала три победы в финале Восточной конференции над СКА и слишком вальяжно подошла к следующим двум играм. Человеческий фактор налицо. Впрочем, после двух подряд поражений от петербуржцев дело было всё-таки сделано: заслуженная победа в серии, пара лишних дней на восстановление.



Подопечные Боба Хартли в это время вовсю рубились с казанским «Ак Барсом». Серия затянулась на семь встреч и дошла до овертайма. На восстановление и подготовку к новому сопернику давалось меньше времени, но проблемой это не стало. Тонус сохранили, движение осталось на отличном уровне.

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Было интересно посмотреть на первый поединок ЦСКА и «Авангарда» ещё и с этого ракурса, ведь для обеих сторон крайне важно выигрывать конёк. Поражения со счётом 1:4 в Москве от красно-синих явно не ожидали. Омичи же сыграли практически идеально: вытерпели в начале, здорово ограничили соперника в оставшиеся 40 минут.



Начало обе команды выдали бодрое, но первый период проходил с большим преимуществом хозяев. Однако реализовать моменты они не сумели, а за четыре минуты до перерыва и вовсе пропустили первую шайбу. У гостей дальним выстрелом отличился Егор Чинахов. Семён Чистяков и Оливер Каски в ассистентах.



В середине второй двадцатиминутки «ястребы» удвоили преимущество благодаря ещё одному дальнему броску. На сей раз поздравления принимал Кирилл Готовец. После обе стороны имели отличные шансы забить, но сначала Ларс Юханссон выручил свою команду, а затем Шимон Грубец — свою.

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Дебют заключительного отрезка остался за ЦСКА. Нападающий красно-синих Андрей Локтионов подкараулил ошибку защитника, сыграл на опережение и сократил разрыв до минимума. Перевернуть игру помешало удаление в середине периода. «Авангарду» потребовалось всего 12 секунд, чтобы реализовать лишнего.



Ну а на исходе 58-й минуты гости окончательно сняли вопросы о победителе. В пустые ворота шайбу отправил Илья Каблуков. На разгром армейцы, конечно, не наиграли: бросков в створ нанесли не меньше и вбрасываний выиграли столько же. Но по совокупности победу омичи точно заслужили.



Команда Боба Хартли показала, что считать её аутсайдером финала Кубка Гагарина не стоит. Однако подопечные Игоря Никитина наверняка ещё прибавят. Первый период стартовой встречи серии они провели ярче, чем гости. Об этом даже говорят 17 бросков в створ ворот Шимона Грубеца. По меркам армейцев это очень много.

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Очень вероятно, что во второй игре мы увидим похожий рисунок: армейцы пойдут вперёд с первых минут, а «ястребы» проведут дебют вторым номером и будут искать свой шанс на встречных атаках. На наш взгляд, вполне можно подумать над ставкой «тотал первого периода больше 1 шайбы» за коэффициент 1.81.



Есть все данные для того, чтобы ждать мощную первую двадцатиминутку. ЦСКА позарез нужно как можно раньше забивать и брать инициативу в свои руки. Но за «Авангард» играет статистика: он забрасывает в первом периоде в семи из восьми последних выездных матчей в КХЛ. Цифры просто сумасшедшие. Так что долгого дебюта не ждём, работа для вратарей найдётся.

ЦСКА — «Авангард»: прогноз и ставки на матч финала Кубка Гагарина 20 апреля 2021 года

ЦСКА начал финал Кубка Гагарина с разгромного поражения на своём льду, хотя в первом периоде владел преимуществом и нанёс 17 бросков. Наверняка в следующем матче красно-синие постараются выдать ещё более яркий старт. Однако «Авангард» победил вполне заслуженно, недооценивать его нельзя. Удивительно, что на ТБ 1 гола в первом периоде букмекеры дают 1.81. Дело в том, что омичи к исходу 20 минут забивали в семи из восьми предыдущих выездных встречах. А москвичи явно не станут сидеть сложа руки после провала в воскресенье.



Ставка: тотал первого периода больше 1 шайбы за 1.81.