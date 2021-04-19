«Челси» — «Брайтон». Прогноз: лондонцы выйдут на третье место в чемпионате Англии

20 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Брайтон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Брайтона» оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Брайтон» 20 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Челси» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.15.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Брайтон» (20.04.2021)

Одним из заключительных матчей 32-го тура чемпионата Англии станет встреча «Челси» и «Брайтона». Они сойдутся в Лондоне 20 апреля, стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. За шесть туров до конца сезона соперники сохраняют реальную турнирную мотивацию.

Дальше – без «Баварии» и «Ливерпуля». Кто помешает «Ман Сити» выиграть Лигу чемпионов? Король умер. Ждём нового Короля, а претендентов осталось всего четыре.

Лондонцы отчаянно бьются за место в топ-4 по итогам сезона. В минувшую субботу «Челси» получил большой подарок от «Ньюкасла», который сенсационно переиграл «Вест Хэм». Теперь отставание подопечных Томаса Тухеля от «молотобойцев» составляет всего одно очко, но это совершенно не означает, что «Челси» будет достаточно ничьей.



«Брайтона» даже после двух подряд побед не может заявлять о сохранении места в элитном дивизионе. «Фулхэм», идущий на 18-м месте, отстает от команды Грэма Поттера всего на шесть очков. Более чем отыгрываемый отрыв, особенно в условиях столь непредсказуемого современного футбола.



Очная встреча первого круга состоялась ещё в середине сентября, это был первый тур чемпионата. Лондонцы одержали уверенную победу со счётом 3:1, однако подавляющим преимуществом, мягко говоря, не владели — «Брайтон» был лучше как по игре, так и по моментам. Впрочем, с тех пор многое изменилось.

ЦСКА — «Авангард». Прогноз на 2-й матч: Ковальчук, Окулов и Толчинский удивят букмекеров Омичи удивительно эффективны в гостях. И в первом периоде без голов остаются очень редко.

Обе стороны накануне очной встречи испытывают немалые кадровые проблемы. Томас Тухель не сможет рассчитывать в ближайший вторник на Матео Ковачича, Андреаса Кристенсена и Тиаго Силву. За «Брайтон» точно не сыграют Тарик Лэмпти, Солли Марч, Аарон Конноли и Флорин Андоне.



Нельзя не отметить, что, невзирая на достаточно скромную результативность «Брайтона», четыре последние игры АПЛ из пяти завершались с исходом «тотал больше 2.5 мяча». А «Челси» пробил тотал только в двух случаях из пяти — сенсационное поражение от «ВБА» и разгром «Кристал Пэлас». Учитывая, что предстоящий матч крайне важен для обеих команд, можно всё же предположить, что игра будет спокойной.



«Челси» вынужден экономить силы в концовке сезона. Игроки и без того сильно устали, а тут ещё и сразу три турнира, в которых команда продолжает борьбу. Помимо АПЛ, это Лига чемпионов, где «Челси» уже пробился в полуфинал, и Кубок Англии, где остался финал.

«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах и Мане выгрызут для Юргена Клоппа место в топ-4 «Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ, «Лидс» надо обыгрывать любой ценой.

Если говорить конкретно о предстоящей игре, ставка на победу одной из команд выглядит слишком рискованной. Безусловно, лондонцам три очка нужнее, но «Брайтон» вряд ли будет спрашивать разрешение перед тем, как забить гол.



Другое дело, что матч обещает быть крайне напряжённым, а исходы таких игр часто решает всего один забитый мяч. От этого и оттолкнёмся. На тотал меньше 2.5 гола дают крепкий коэффициент 1.82. Выглядит здорово.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Брайтон» 20 апреля 2021 года

Лондонцев ждёт непростая концовка сезона, а в таких условиях ключевую роль должны сыграть экономия сил и ротация. Даже на матч с «Брайтоном» может выйти далеко не основной состав — в минувшую субботу он 90 минут сражался на «Уэмбли» с «Ман Сити». Как бы ни развивались события, подопечные Тухеля не будут спешить. Тотал меньше 2.5 мяча видится идеальной ставкой на предстоящую встречу.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.82.