«Бавария» — «Байер». Прогноз: пока все обсуждают Суперлигу, Флик идёт к очередному титулу

За пять туров до завершения Бундеслиги «Бавария» опережает «Лейпциг» на семь очков.

20 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Байер». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Байера» оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер» 20 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.52.

Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Байер» (20.04.2021)

Одним из определяющих в борьбе за «Серебряную салатницу» Бундеслиги станет матч мюнхенской «Баварии» и леверкузенского «Байера», который запланирован на вторник, 20 апреля. Команды встретятся в рамках 30-го тура чемпионата Германии.

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По ходу сезона мюнхенцы испытывали проблемы в борьбе за очередные золотые медали, несколько осечек всё же произошло. Тем не менее стабильный старт 2021 года позволил «красной машине» вновь возглавить турнирную таблицу. За пять туров до финиша «Бавария» опережает ближайшего преследователя на семь очков.



Впрочем, и у «Байера» есть нерешённые задачи. В турнирной таблице подопечные Ханнеса Вольфа идут шестыми и по-прежнему имеют шансы ворваться в зону Лиги чемпионов. Не стоит забывать и о преследователях — в четырёх очках от «Байера» идёт мёнхенгладбахская «Боруссия», которая ждёт осечки.



В целом победа очень нужна обоим коллективам. В случае завоевания очередных трёх очков «Бавария» фактически решит вопросы касательно чемпионства — отыграть семь очков отрыва за четыре тура не сможет даже «РБ Лейпциг». Тем более что у «Баварии» впереди абсолютно немотивированные «Фрайбург» и «Аугсбург».

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Правда, кадровая ситуация по-прежнему непростая. С «Байером» не сыграют Роберт Левандовски, Леон Горецка, Серж Гнабри, Дуглас Коста, Никлас Зюле и Корентен Толиссо. Практически половина игроков основного состава продолжает лечиться от разных болячек.



Однако на внутреннем чемпионате это не сказывается — шесть побед и ничья в семи последних играх Бундеслиги, то есть 19 очков из 21 возможного. Мощнейший темп. Немалые проблемы с составом испытывает и Ханнес Вольф — за «Байер» во вторник точно не сыграют Юлиан Баумгартлингер, Ларс Бендер, Тимоти Фосу-Менса и Флориан Виртц.

Казалось бы, проблем меньше, чем у «Баварии», однако вопрос замены выбывших футболистов встанет значительно более остро именно в леверкузенскому клубе. Просто потому, что вариантов тут практически нет, равноценных замен не хватает.

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Нельзя не отметить и откровенно плохую игровую форму «Байера» нынешней весной, которая и не позволила закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Ещё в середине февраля команда шла на третьей строчке турнирной таблицы Бундеслиги, параллельно выступая в Лиге Европы. Начиная с этого момента «Байер» провёл 10 матчей, в которых одержал всего три победы.



Леверкузенцы вылетели из Лиги Европы и ощутимо откатились в таблице Бундеслиги. Возьмём победу фаворита с форой. На своём поле подопечные Ханса-Дитера Флика редко опускаются ниже определённой планки, а соперник сейчас переживает непростой период.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Байер» 20 апреля 2021 года

Мюнхенцы по-прежнему вынуждены играть фактически полуторным составом, но на домашнем стадионе будут чувствовать себя крайне уверенно. От завоевания золотых медалей чемпионата их теперь ничего не отвлекает — даже из Кубка Германии «Бавария» предусмотрительно вылетела. А клуб из Леверкузена находится в кризисе и с большим трудом набирает очки.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.03.