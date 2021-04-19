«Верона» — «Фиорентина». Прогноз: снова без Александра Кокорина, зато с очками

Российский нападающий опять не выйдет на поле, но это уже трудно считать новостью.

20 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вероны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех флорентийцев оценён экспертами в 2.93. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Верона» — «Фиорентина» 20 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч чемпионата Италии «Верона» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.90.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Верона» — «Фиорентина» (20.04.2021)

Программу 32-го тура итальянской Серии А откроет матч «Вероны» и «Фиорентины». Соперники уже ни на что не претендуют, хотя у гостей турнирная мотивация всё же сохраняется. Ведь они пока не обеспечили себе сохранение прописки в элитном дивизионе.

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Даже за семь туров до конца соревнований «Фиорентина» не сумела обезопасить себя от вылета в Серию Б. Набрав 30 очков за 31 матч, подопечные Джузеппе Якини всего на пять пунктов опережают «Кальяри», располагающийся на 18-й строчке турнирной таблицы. Запас есть, но не более того.



«Верона» закрепилась в статусе крепкого середняка, сейчас она занимает девятое место в Серии А. «Мастифам» не грозят ни вылет, ни попадание в еврокубки. Фактически итальянские команды в таких ситуациях начинают попросту доигрывать сезон.



Предыдущий матч между «Фиорентиной» и «Вероной» случился в конце декабря. Тогда команды уже к 19-й минуте обменялись забитыми мячами, однако на большее их не хватило. Та игра получилась достаточно скучной — всего четыре удара в створ. После счёта 1:1 остроты практически не возникало.

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Предстоящая игра тоже вряд ли станет эталоном атакующей игры. Взять хотя бы статистику забитых и пропущенных мячей. По итогам 31-го тура чемпионата и «Верона», и «Фиорентина» отличились по 39 раз. Пропущенных мячей у «Вероны» тоже немного(38), а вот у «Фиорентины» (52) проблем больше.



Хозяева вовсе являются одной из самых скучных команд чемпионата Италии. Лишь в 14 матчах с их участием было забито более двух мячей. У «Фиорентины» таких встреч 17. Вроде бы неплохо, но вообще «фиалки» по данному показателю являются всего лишь 14-й командой Серии А («Верона» — 18-я).



К очному противостоянию соперники подходят практически в идеальных составах. По предварительной информации, «Вероне» не сможет помочь лишь Мигель Велозу. Возрастной полузащитник уже не играет ключевую роль в построении атак, однако именно он стал автором гола в ворота «Фиорентины» в первом круге.

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В лазарете «фиалок» всего один футболист, имя которого мы все прекрасно знаем — Александр Кокорин продолжает восстанавливаться от очередного повреждения. Впрочем, назвать это серьёзной потерей очень сложно даже при большом желании.



Говоря о ставке на предстоящий матч, приходится выбирать между тоталами и прямым результатом. Если верить суровой статистике, проверять тотал меньше 2.5 гола просто необходимо. Можно и порассуждать о теориях заговора, по которым в конце сезона чаще побеждает тот, кому нужнее. Тогда ставка на победу «Фиорентины» смотрится куда привлекательнее.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Верона» — «Фиорентина» 20 апреля 2021 года

«Фиорентина» действительно испытывает крайнюю необходимость в наборе очков. Вылет в Серию Б может обернуться катастрофой, и каждый из футболистов прекрасно понимает, что допустить такое развитие событий нельзя. Взяв всю волю в кулак, подопечные Джузеппе Якини обязаны набирать очки с абсолютно немотивированной «Вероной».



Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.



Ставка 2: победа «Фиорентины» за 2.93.