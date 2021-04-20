«Бавария» — «Байер», ЦСКА – «Авангард» и другие матчи. Что смотреть 20 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 20 апреля.

На что ставить в футболе 20 апреля

Еврокубков на этой неделе нет, поэтому европейские чемпионаты могут провести полноценный тур посреди недели. И он начинается сегодня. В Англии «Челси» примет «Брайтон», в Италии «Верона» сыграет с «Фиорентиной».



Самый насыщенный день сегодня в Германии, тут сразу 4 матча. Центральный — встреча «Баварии» и «Байера». Мюнхенский клуб в двух шагах от чемпионства, за 5 матчей до конца отрыв от «Лейпцига» составляет 7 очков. Ну а «Байер» ещё не распрощался с мечтой о Лиге чемпионов, до 4-го места 6 очков.

В других матчах «Кельн», которому как воздух нужны очки, примет «Лейпциг», «Айнтрахт» сыграет с «Аугсбургом», а «Арминия», которая борется за выживание, постарается отобрать 3 очка у практически вылетевшего «Шальке».

На что ставить в хоккее 20 апреля

Второй матч финальной серии КХЛ. ЦСКА в первом матче уступил «Авангарду» и сегодня, конечно, постарается взять реванш. Ну а омичи могут сделать ещё один шаг к сенсации! В ВХЛ продолжается серия «Металлурга» и «Югры», пока со счётом 2-0 ведёт клуб из Ханты-Мансийска.



После полуночи, как всегда, НХЛ, здесь можно будет последить за 8 играми.

На что ещё ставить 20 апреля

На крупном теннисном турнире в Барселоне Карен Хачанов сыграет с британцем Кэмероном Норри. Женщины на этой неделе играют в Стамбуле. Вера Звонарёва сыграет с Полоной Херцог, Вероника Кудерметова – с Бернардой Перой, а Камилла Рахимова – с Мартой Костюк. В немецком Штутгарте Екатерина Александрова сразится с Каролиной Муховой.



Стартует плей-офф баскетбольной Евролиги, правда ЦСКА и «Зенит» свои поединки проведут позже. Сегодня начинаются серии «Милан» — «Бавария» и «Эфес» — «Реал». В Единой Лиге ВТБ УНИКС примет «Парму».