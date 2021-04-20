«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: а так ли плохо было при Гончаренко? Оличу будет тяжело

21 апреля 2021 года состоится матч полуфинала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.94, а успех армейцев оценён в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА 21 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч полуфинала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча полуфинала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА (21.04.2021)

Апрель перевалил за экватор. Европейские чемпионаты вместе с еврокубками подбираются к своему логическому завершению, совсем скоро конец сезона. На свободные дни в календаре вставляют кубковые матчи. Так, в среду, 21 апреля, состоятся две встречи полуфинала Кубка России.

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Разумеется, основное внимание болельщиков будет приковано к игре «Локомотива» с ЦСКА. Московское дерби пройдёт на стадионе «РЖД Арена», а стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Железнодорожники постараются продолжить победную серию, а армейцы — взять реванш.



Дело в том, что противники уже успели встретиться в весенней части сезона, было это в 20-м туре чемпионата России. Тогда красно-зелёные показали удивительную реализацию и выиграли со счётом 2:0. У красно-синих получился крайне содержательный второй тайм, но спасти положение не удалось. Даже пенальти не реализовали.



Фактически то поражение стало для ЦСКА первой ошибкой в чемпионской гонке. Далее был кошмарный выезд в Тулу к «Арсеналу» (1:2) и роковая домашняя встреча с «Зенитом» (2:3). Виктор Гончаренко покинул тренерский штаб, а на смену ему взяли легенду клуба — Ивицу Олича. Хотя большого тренерского опыта у хорвата нет.

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За четыре тура до конца нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги армейцы идут на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 46 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три пункта, а за место в четвёрке лучших ещё придётся потолкаться со «Спартаком», «Рубином» и «Динамо».



При этом красно-синие всерьёз рискуют провалиться в Кубке России. После поражения от «Сочи» (1:2) в СМИ появилась информация о травмированных футболистах. Ожидается, что сразу пять защитников не смогут помочь клубу в ближайшее время. Среди них Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Набабкин и Фукс.



Также по индивидуальной программе продолжают тренироваться Зайнутдинов, который может закрыть сразу несколько позиций, и Бохинен, здорово себя проявивший с «Зенитом». А при отсутствии целой группы игроков шансы дать отпор разогнавшемуся «Локомотиву» резко падают.

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Команда Марко Николича после зимнего перерыва выглядит лучше всех в РПЛ. Семь игр, семь побед, 17 забитых и всего лишь два пропущенных мяча. При этом она ещё и «Тамбов» (3:0) с «Сочи» (3:1) выбила из розыгрыша Кубка России. Таким ни ближайшие конкуренты, ни лидирующий «Зенит» похвастаться не смогут. Темп по национальным меркам уникальный.



Неудивительно, что красно-зелёные ворвались на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ и вовсю претендуют на место в Лиге чемпионов. За четыре тура до конца сезона в активе 49 очков. Петербуржцев вряд ли обгонишь, у них 55 очков, а вот удержать вторую строчку по силам.



Даже странно, что при такой форме на чистую победу железнодорожников в кубковом матче с ЦСКА дают внушительный коэффициент 2.94. На наш взгляд, нулевая фора на хозяев за 2.07 выглядит заманчиво. У армейцев большие проблемы с обороной, да и игра подопечных Ивицы Олича против сочинцев не впечатлила. Думается, шансы хозяев тут никак не ниже.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА 21 апреля 2021 года

Перед новым главным тренером ЦСКА стоит серьёзная задача: команда лишилась ряда ключевых игроков обороны, а соперник играет лучше всех в РПЛ после зимнего перерыва. На наш взгляд, «Локомотив» имеет все шансы, чтобы выйти в финал Кубка России. Даже странно, что букмекеры отдают предпочтение красно-синим.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 2.07.