«Лион» — «Монако». Прогноз: Александр Головин хорош, но Депай не пустит его к трофею

21 апреля состоится четвертьфинальный матч Кубка Франции «Лион» — «Монако». Начало игры — в 22:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лиона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех монегасков оценён экспертами в 2.88. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Лион» — «Монако» 21 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Франции «Лион» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз матча Кубка Франции «Лион» — «Монако» (21.04.2021)

Кубок Франции выходит на финишную прямую. Уже в ближайшие дни определятся полуфиналисты соревнований. Одну из пар составили два ведущих французских клуба, которые и без того ведут борьбу за самые высокие места в Лиге 1. 21 апреля «Лион» сыграет с «Монако», начало — в 22:10 мск.



Соперники пока лишь однажды пересекались в этом сезоне. В конце октября «Лион» одержал уверенную домашнюю победу со счётом 4:1. Все четыре мяча хозяева забили в первом тайме, а дальше сбросили обороты и никуда не спешили. Интересно, что игра второго круга (уже на стадионе «Монако») состоится в самое ближайшее время — 2 мая.



Если говорить о положении вещей во французском чемпионате, то в ближайшую среду встретятся две практически равные команды. Они провели в Лиге 1 по 33 матча, при этом в турнирной таблице разница составляет всего одно очко. «Монако» располагается на третьей строчке, «Лион» на четвёртой.



При этом обе команды по-прежнему ведут борьбу за чемпионство, ведь плотность в верхней группе непривычно солидная. Достаточно сказать, что от лидирующего «Лилля» они отстают на два и три очка соответственно. Всё совсем рядом.



Что касается турнирного пути команд в Кубке Франции, то для «Монако» и «Лиона» он оказался достаточно простым. Первые поочерёдно обыграли «Гренобль», «Ниццу» и «Мец», тогда как вторые оказались сильнее «Аяччо», «Сошо» и ФК «Ред Стар». Действительно, первое серьёзное испытание настигло оба коллектива на стадии 1/4 финала, прежде оппоненты уступали в уровне.



Если говорить о кадровой ситуации, то можно отметить однозначное преимущество «Лиона». Из важных игроков основного состава Руди Гарсия не сможет рассчитывать только на Тино Кадевере. У «Монако» же выбывших значительно больше: Крепин Диатта, Сеск Фабрегас и Элиот Матазо. Александр Головин в строю, однако к его состоянию имеются вопросы — в пяти последних встречах отметился лишь одной результативной передачей.



Нельзя не отметить, что в девяти из десяти последних матчей «Лиона» и «Монако» фиксировался тотал больше 2.5 мяча. Если же говорить исключительно про игры на стадионе «Олимпик», не заметить преимущество хозяев невозможно. За последние три года команды встречались на стадионе «Лиона» пять раз и лишь однажды хозяева не сумели одержать победу.

При этом впечатляют и результаты «Монако» в выездных матчах текущего сезона. В десяти последних гостевых играх у подопечных Нико Ковача девять побед. При этом объективно отнести приставку «топ» можно лишь к одному поединку — в конце февраля монегаски одержали неожиданную победу над «Пари Сен-Жермен» — 2:0. Остальные же соперники монегасков в этот период не идут ни в какое сравнение с «Лионом».



Тяжело определиться между ставками на проход «Лиона» и тотал больше. Возможно, больше ответов появится после публикации стартовых составов команд, или же определённые выводы можно будет сделать уже по ходу игры. Пока же предлагаем вам обе ставки, а какую из них делать, каждый выберет индивидуально.

Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «Лион» — «Монако» 21 апреля 2021 года

Отличная форма Мемфиса Депая и не самая выразительная игра лидеров «Монако» намекает на крайне тяжёлый матч для монегасков. Тем не менее обе стороны умеют круто атаковать и не слишком любят обороняться. Это лишь положительно скажется на зрелищности и лишний раз порадует нейтральных зрителей. Кажется, голов будет много.



Ставка 1: проход «Лиона» за 1.77.

Ставка 2: тотал больше 3 голов за 2.06.