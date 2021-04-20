«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставка от «Фонбет»: Олич не справится, Рондон не выручит

21 апреля 2021 года состоится матч полуфинала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Сделать ставку на московское дерби можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» находится на второй строчке в чемпионате России, выиграв 15 матчей при четырёх ничьих и семи поражениях. Москвичи выиграли девять последних встреч во всех турнирах, пропустив на этом отрезке только три гола. В прошлом матче железнодорожники разгромили «Ростов» со счётом 4:1.



В Кубке России подопечные Марко Николича начали выступление с 1/8 финала, победив «Тамбов» со счетом 3:0. В четвертьфинале был повержен «Сочи» – 3:1.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие одержали 14 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели восемь поражений. В последних шести матчах москвичи выиграли три раза и потерпели столько же поражений. В прошлом туре подопечные Ивицы Олича прервали серию из трёх побед, проиграв «Сочи» со счётом 1:2.



В Кубке России ЦСКА также начал выступление с 1/8 финала, победив «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. В четвертьфинале «армейцы» оказались сильнее тульского «Арсенала».

«Локомотив» – ЦСКА: статистика личных встреч

В последних 10 очных встреч ЦСКА оказался сильнее лишь дважды. «Локомотив» выиграл пять раз, три встречи завершились вничью. Железнодорожники выиграли три последних матча у армейцев.



В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В обеих случаях победу праздновал «Локомотив» – 1:0 в гостях и 2:0 дома.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Локомотив» – ЦСКА 21 апреля 2021 года

Ставка: индивидуальный тотал голов ЦСКА меньше 1.5 за 1.45 (сделать ставку).



«Локомотив» набрал хороший ход и выиграл девять последних матчей во всех турнирах. Подопечных Марко Николича сейчас, похоже, не остановить, и сербский тренер на всех парах движется к попаданию в зону Лиги чемпионов. Команда ярко играет в атаке и только однажды на этом победном отрезке не смогла забить больше одного гола.



ЦСКА при новом наставнике пока выглядит неровно. Армейцы ожидаемо обыграли «Тамбов», «Арсенал» и «Ротор», а затем уступили «Сочи». В первых трех играх при Оличе москвичи забили по два гола, но соперники оказались ниже уровнем. В матче же с середняком российского чемпионата «Сочи» армейцы отметились только одним забитым голом.



Оборону «Локомотива» сейчас взломать невероятно трудно. За последние девять матчей это удалось сделать только трём командам. А больше одного гола красно-зеленые не пропускают девять встреч кряду.



Также в пользу этой ставки и статистика личных встреч. ЦСКА не забивает «Локомотиву» больше одного гола уже на протяжении семи матчей.