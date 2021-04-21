«Локомотив» — ЦСКА, «Тоттенхэм» без Моуринью и другие матчи. Что смотреть 21 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 21 апреля.

На что ставить в футболе 21 апреля

Сегодня довольно большой футбольный день. Главное событие в российском футболе – полуфинальные матчи Кубка России. «Локомотив» сыграет с ЦСКА, балканское дерби: Николич против Олича! Ну а во втором полуфинале «Ахмат» примет лидера ФНЛ самарские «Крылья Советов».

В Англии «Тоттенхэм» проведёт первый матч после отставки Жозе Моуринью, на выезде с «Саутгемптоном». В другом матче дня «Астон Вилла» примет «Манчестер Сити».

В Германии дортмундская «Боруссия» дома сыграет с «Унионом». В Испании сегодня играет «Реал», на выезде с «Кадисом».

В Италии сыграют все лидеры. «Милан» примет «Сассуоло», «Интер» отправится в гости к «Специи», а «Ювентус» дома постарается набрать 3 очка в матче с «Пармой».

На что ставить в хоккее 21 апреля

В КХЛ сегодня нет матча, а в ВХЛ всё может завершиться, если «Югра» и в четвертый раз победит новокузнецкий «Металлург». Ночью смотрим НХЛ, сегодня в главной североамериканской хоккейной лиге 4 встречи.

На что ещё ставить 21 апреля

На крупном теннисном турнире в Барселоне Андрей Рублёв встретится с итальянцем Федерико Гайо. У женщин в Стамбуле Дарья Касаткина сыграет с украинкой Мартой Костюк, а Анастасия Потапова – с Сораной Кырстей из Румынии. В Штуттгарте Екатерине Александровой будет противостоять Белинда Бенчич.



В плей-офф баскетбольной Евролиги первые матчи серий проведут ЦСКА и «Зенит». Москвичи дома сыграют с «Фенербахче», а питерцам предстоит игра с «Барселоной». В Единой лиге ВТБ «Калев» примет «Нижний Новгород», а «Цмоки» сыграет с «Химками».