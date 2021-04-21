«Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки от «Фонбет»: армейцы захватят лидерство в финале КХЛ

22 апреля «Авангард» примет ЦСКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Начало встречи — в 19:30 мск. Сделать ставку на третью игру финала плей-офф КХЛ можно в букмекерской компании «Фонбет».

Ход серии

Финальная серия Кубка Гагарина началась с гостевой победы «Авангарда» со счётом 4:1. Во втором матче на своём льду ЦСКА одержал убедительную победу 3:0 и восстановил равновесие. Серия переезжает в Балашиху при счёте 1-1.

В какой форме «Авангард»

В регулярном чемпионате «Авангард» стал вторым на Востоке. В плей-офф омичи прошли «Автомобилист» (4-1 в серии), магнитогорский «Металлург» (4-2) и «Ак Барс» (4-3), вырвав у казанцев победу в овертайме решающего седьмого матча (4:3 ОТ).



«Авангард» – лучшая команда регулярного чемпионата КХЛ по реализации большинства (27,7%). В плей-офф этот показатель у «ястребов» составляет 28,6% – почти на 10% больше, чем у ЦСКА (18,8%).



Сразу три игрока омского клуба входят в топ-5 лучших бомбардиров плей-офф. Сергей Толчинский с пятью шайбами и 13 передачами лидирует в гонке, Рид Буше (6+8) занимает четвёртое место, а Корбан Найт (4+8) – пятое.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА – победитель Западной конференции и всего регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф московские армейцы прошли «Спартак» (4-0 в серии), «Локомотив» (4-3) и СКА (4-2).



В первом матче финальной серии красно-синие позволили «Авангарду» забросить четыре шайбы (1:4), но второй выиграли всухую (3:0), несмотря на 20 бросков омичей. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон провёл седьмой сухой матч в плей-офф – это рекорд Континентальной хоккейной лиги.



Нападающий ЦСКА Максим Шалунов, открывший счет во втором матче серии, забросил 11 шайбу в плей-офф и лидирует в списке снайперов розыгрыша Кубка Гагарина.

«Авангард» – ЦСКА: статистика личных встреч

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА выиграл оба матча у «Авангарда» – 4:1 дома и 4:2 в гостях. В плей-офф команды обменялись победами на льду регулярного чемпионата: «ястребы» победили со счетом 4:1, «армейцы» – со счетом 3:0.

Команды также играли в финале Кубка Гагарина-2018/2019. Тогда команда Игоря Никитина выиграла серию всухую (5:2, 3:0, 2:0, 3:2 ОТ).



На своём льду «Авангард» не может победить ЦСКА на протяжении 10 матчей: семь поражений и три ничьи в основное время.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Авангард» – ЦСКА 22 апреля 2021 года

Ставка: победа ЦСКА с учётом дополнительного времени за 1.72 (сделать ставку).



Старт финала Кубка Гагарина показал, что игры могут развиваться по непредсказуемому сценарию. После неожиданного поражения в первой встрече ЦСКА нашёл игру, которая приносит результат против «Авангарда». Во втором матче армейцы почти в два раза перебросали подопечных Боба Хартли – 35 против 20. К тому же, игроки «Авангарда» получили в четыре раза больше штрафных минут – 24 против шести. Игорь Никитин заявил, что и в следующих матчах его команда будет использовать ту же тактику.



Если добавить к этому статистику игр ЦСКА на льду «Авангарда», который не побеждал армейцев дома с 2013 года, предположим, что третья игра серии завершится в пользу гостей. Если не в основное время, то после овертайма.