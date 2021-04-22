«Барселона» — «Хетафе», «Рома» — «Аталанта» и другие матчи. Что смотреть 22 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 22 апреля.

На что ставить в футболе 22 апреля

В Европе продолжается срединедельный тур во внутренних чемпионатах. В АПЛ сегодня сыграют «Лестер» и «Вест Бромвич». Четыре матча в Испании, центральный «Барселона» — «Хетафе». Кроме того, «Атлетико» примет «Уэску», «Гранада» — «Эйбар», а «Реал Сосьедад» — «Сельту».



В Италии ждём, что Алексей Миранчук получит побольше игрового времени в выездном матче с «Ромой». Здесь и ещё один интересный матч: «Наполи» сыграет с «Лацио».

На что ставить в хоккее 22 апреля

В КХЛ третий матч финала. В серии ЦСКА и «Авангарда» 1-1, серия переехала на площадку омичей в Балашихе. Посмотрим, кто выйдет вперёд. После полуночи, как всегда, НХЛ, сегодня 10 игр.

На что ещё ставить 22 апреля

На крупном теннисном турнире в Барселоне Андрей Рублёв сыграет с Альбертом Рамос-Виноласом из Испании. В Белграде Аслан Карацев сразится со словенцем Альяжем Бедене.



У женщин в Стамбуле Вера Звонарёва сыграет с француженкой Фионой Ферро, а Вероника Кудерметова – с Кайей Канепи из Эстонии. В Штутгарте Екатерине Александровой будет противостоять Белинда Бенчич.



В плей-офф баскетбольной Евролиги вторые матчи серий «Эфес» — «Реал» и «Милан» — «Бавария». В первых матчах хозяева одержали победы. В Единой лиге ВТБ пройдут матчи «Енисей» — «Уникс» и «Астана» — «Зелëна-Гура». А ночью, как всегда, НБА, на повестке дня 6 игр.