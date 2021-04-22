«Арсенал» — «Эвертон». Прогноз: Артета отбывает номер в АПЛ, все мысли — о Лиге Европы

23 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Эвертон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 23 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча 33-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Эвертон» (23.04.2021)

Матчи английской Премьер-лиги в концовке сезона идут практически один за другим. Отдыхать некогда: едва подошла к концу программа 32-го тура, как тут же начинается 33-й. Его откроет битва «Арсенала» и «Эвертона». 23 апреля, Лондон, 22:00 мск.



В концовке клубы показывают далеко не самый уверенный футбол. У «канониров» всего две победы в пяти последних матчах АПЛ — обыграли лишь уже вылетевший «Шеффилд» и «Тоттенхэм». Из плюсов — выход в полуфинал Лиги Европы. Учитывая фактическое отсутствие шансов на попадание в топ-4, приоритетным должно стать именно завоевание еврокубка.



У «Эвертона» дела складываются чуть лучше, но только в плане турнирного положения. Подопечные Карло Анчелотти располагаются на восьмой строчке АПЛ, опережая «Арсенал» на три очка. Также у «ирисок» есть игра в запасе, она может помочь приблизиться к топ-4.



Шансы на попадание в зону Лиги чемпионов ещё пару неделю назад смотрелись солидно, а теперь они крайне малы. И всё же кое-какие надежды сохраняются. Если не на топ-4, то как минимум на попадание в зону еврокубков. Надо только добавить.



«Эвертона» не может выиграть в АПЛ на протяжении пяти туров — два поражения и три ничьих. За этот период мерсисайдцы забили всего четыре мяча. Низкую результативность можно связать с поочерёдным отсутствием Хамеса Родригеса и Доминика Калверт-Льюина, через которых во многом строились атаки в первой половине сезона.



Предыдущая очная встреча между «Эвертоном» и «Арсеналом» состоялась во второй половине декабря прошлого года. Анчелотти и его футболисты выиграли на своём стадионе со счётом 2:1. «Арсенал» владел некоторым преимуществом, однако забить смог лишь однажды. Реализация подвела, а в защите начудили.



Нельзя не отметить ужасные потери, которые понесли лондонцы. Микель Артета в предстоящей игре не сможет рассчитывать на Давида Луиза, Пьера-Эмерика Обамеянга, Кирана Тирни и Александра Ляказетта. Под вопросом участие и Мартина Эдегора, который играет важную роль в созидании. С такими потерями будет крайне непросто набрать очки. Интересно, что в первом круге Обамеянг на поле так и не вышел, а Ляказетт отыграл лишь последние 15 минут.

Впрочем, есть проблемы и у Анчелотти — тот самый Калверт-Льюин вряд ли сыграет в Лондоне. Не сможет наставник рассчитывать и на Йерри Мину — автора победного гола в ворота «Арсенала» в матче первого круга. Также игру пропустят Бернард и Фабиан Делф.



Потери серьёзные, но всё же поставим на гостей. Им сейчас очки банально нужнее. В случае осечки о Лиге чемпионов точно придётся забыть. А лондонцы наверняка держат в голове грядущий полуфинал Лиги Европы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Эвертон» 23 апреля 2021 года

«Эвертон» — четвёртый клуб АПЛ по игре на выезде, всего три поражения в 15 матчах. «Арсенал» плохо играет дома: шесть поражений и шесть ничьих в 16 играх. К тому же испытывает проблемы как с составом, так и с мотивацией. Пожалуй, синие без очков точно не останутся. Им сейчас просто нужнее.

Ставка: победа «Эвертона» с форой (0) за 2.88.