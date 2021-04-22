«Реймс» — «Марсель». Прогноз: Сампаоли, Пайет и Милик вернутся в топ-5 Лиги 1

23 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу южан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех «Реймса» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Реймс» — «Марсель» 23 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги 1 «Реймс» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 34-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Марсель» (23.04.2021)

Этот сезон чемпионата Франции приучил болельщиков, что основные разборки в верхней части турнирной таблицы происходят между «ПСЖ», «Лиллем», «Монако» и «Лионом». Ещё перед стартом соревнований многие ждали от «Марселя» борьбы за зону Лиги чемпионов. Увы, команда теперь уже Хорхе Сампаоли собрала множество проблем, а теперь пытается хотя бы заскочить в еврокубки.



В пятницу «Марсель» навестит «Реймс». Хозяева уже ни на что не претендуют и фактически ждут летнюю паузу. По итогам 32 туров «Реймс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Понижение в классе теперь не грозит, однако и на что-то большее претендовать не получится.



«Марсель» располагается на шестой строчке, всего одно очко отставания от «Ланса». Именно попадание в зону еврокубков видится для подопечных Хорхе Сампаоли главной целью на остаток сезона. О чём-то большем мечтать не приходится, ведь для выхода в Лигу чемпионов надо попадать в тройку. Отставание непосильное, аж 16 очков.



«Марсель» и «Реймс» встретятся во второй раз в сезоне. В первом круге они сошлись в середине декабря, тогда стороны расписали мировую со счётом 1:1. Провансальцы владели подавляющим преимуществом, тогда как «Реймс» нанёс лишь два удара в сторону ворот. Для гола этого хватило.



Накануне очной встречи больше кадровых проблем испытывают гости. Валентин Ронжье, Джордан Амави и Дуйе Чалета-Цар — три основных игрока «Марселя» пропустят игру и не смогут помочь партнёрам. У хозяев не сыграет лишь Валон Бериша, который тоже является ключевым исполнителем для «Реймса».



Последние результаты «Реймса» показательны. Четыре ничьих в пяти играх при четырёх забитых мячах. Кажется, команда откровенно доигрывает чемпионат Франции. С таким настроем обыграть сверхмотивированный «Марсель» будет крайне тяжело. Даже в родных стенах.



А вот по результатам южан отчётливо видно желание бороться. Три победы и одна ничья в пяти матчах. При этом за указанный период «Марсель» отправил в чужие ворота целых 11 мячей. Рывок и позволил подопечным Сампаоли вернуться в гонку за еврокубки. Вряд ли команда намерена останавливаться в шаге от заветной цели.

Говорить о тоталах в контексте этого матча очень сложно — одна команда забивает много, вторая — мало. Игра может сложиться по-разному, рисковать не стоит. А вот ставка на победу «Марселя» просматривается отчётливо, её и проверим. Коэффициент заметно выше двойки.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Реймс» — «Марсель» 23 апреля 2021 года

Класс игроков «Марселя» заметно выше, нежели у «Реймса». Когда же к этому фактору прибавляется абсолютная немотивированность более слабой по составу команды, вариантов для прогноза не остаётся. Хорхе Сампаоли умеет настраивать подопечных. А это именно то, что требуется от него сейчас.

Ставка: победа «Марселя» за 2.18.