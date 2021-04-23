«Арсенал» — «Эвертон», «Барселона» — «Зенит» и другие матчи. Что смотреть 23 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 23 апреля.

На что ставить в футболе 23 апреля

Главный матч дня – встреча в АПЛ «Арсенал» — «Эвертон». Кроме того, в Германии сыграют «Аугсбург» и «Кельн», а во Франции – «Реймс» и «Марсель». Также пройдут матчи в ряде менее сильных и известных чемпионатов.

На что ставить в хоккее 23 апреля

В КХЛ день паузы. Так что остается ставить на европейские чемпионаты, плей-офф в чемпионатах Чехии, Швеции и Финляндии. Ну а ночь посвящаем НХЛ, там 5 матчей.

На что ещё ставить 23 апреля

В Барселоне Андрей Рублёв продолжает борьбу. Следующий соперник россиянина – итальянец Янник Синнер.



Интереснейший расклад в баскетбольной Евролиге. «Зенит» обыграл в первом матче победителя регулярного чемпионата – грозную «Барселону». Преимущество своей площадки уже отыграно, но аппетит приходит во время еды! Сегодня второй матч. Правда, команде Хавьера Паскуаля придётся обойтись без основного центрового Артураса Гудайтиса.

Кроме того, свой второй матч проведёт и ЦСКА. В первой игре москвичи с трудом, но добились победы над «Фенербахче», обескровленным из-за коронавируса. Посмотрим, удастся ли развить успех.