«Рубин» — «Краснодар». Прогноз: Слуцкий слишком хорош для Гончаренко. Даже без Хвичи

25 апреля 2021 года состоится матч 27-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.99, а успех краснодарцев оценён в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» 25 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча 27-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» (25.04.2021)

Второй месяц весны подходит к концу, календарь не щадит никого. Европейские чемпионаты вместе с еврокубками подбираются к своему логическому завершению. Российская Премьер-Лига — не исключение. На повестке дня 27-й тур, участникам осталось провести по четыре поединка. Времени исправлять ошибки не осталось.

«Реал» — «Бетис». Прогноз: Серхио Рамос увеличит давление на «Атлетико» в гонке за титулом Зинедин Зидан обходился без капитана почти два месяца. Теперь Рамос возвращается.

Программа 27-го тура чемпионата России завершится в воскресенье, 25 апреля, сразу четырьмя встречами. В самой поздней из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Краснодар», начало — в 19:00 мск. Краснодарцы уже ни за что не борются, а вот у казанцев есть отличная возможность попасть в еврокубки.



За четыре тура до конца сезона команда Леонида Слуцкого замыкает четвёрку лидеров, набрав 46 очков. Конкуренция в верхней части турнирной таблицы запредельная, у двух ближайших преследователей очков столько же, а «Сочи» отстал на три пункта. Зато до зоны Лиги чемпионов не хватает всего одной победы.



Удачное положение неслучайно. После зимних сборов казанцы выглядят великолепно. В РПЛ успели провести семь игр, в которых одержали шесть побед. Единственное поражение пришлось на домашний матч с «Химками» (1:3). Но тут стоит отдать химчанам должное: перекрыли лидеров атаки и реализовали свои моменты.

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз на 4-й матч: последний шанс Боба Хартли перевернуть финал КХЛ 1-3 с таким соперником станут приговором. Надо добавлять в атаке: одна шайба за 120 минут — это несерьёзно.

Обратим внимание ещё и на последнюю игру «Рубина», которая проходила в Екатеринбурге. Обыграли местный «Урал» в достаточно эмоциональном матче (1:0). Единственный гол перед самым перерывом забил Дарко Йевтич ударом из-за пределов штрафной. А в концовке Юрий Дюпин отразил пенальти, и гости выстояли. Хотя судейство оказалось крайне сомнительным.



Однако теперь казанцы не досчитаются сразу двух лидеров группы атаки. Помимо Хвичи Кварацхелии, который получил травму и был заменён в первом тайме, не поможет и Денис Макаров. Полузащитник получил вторую жёлтую за эмоции после назначения пенальти и будет отбывать дисквалификацию.



Это явно на руку «Краснодару», который понемногу начинает приходить в себя. Опять же, бороться в нынешнем сезоне практически не за что. Из Кубка России вылетели давно, а в Российской Премьер-Лиге идут на 11-й строчке, набрав 35 очков. Дистанция до зоны еврокубков составляет 11 пунктов, а отрыв от зоны стыков — 12.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз: с Суперлигой не вышло, а что по Лиге чемпионов? Сможет ли Юрген Клопп спасти провальный во всех отношениях сезон «Ливерпуля»?

Дебют в новом клубе оставившему армейские будни Виктору Гончаренко испортил тульский «Арсенал» (0:1). Зато в прошлой игре в Краснодаре белорусский специалист отобрал очки у лидера первенства «Зенита». Встреча завершилась результативной ничьёй 2:2, но надо сказать, что хозяева имели фору в два мяча до 75-й минуты.



Нестыдная ничья с таким сильным соперником наверняка поднимет настроение и тренеру, и игрокам. Только вот против них, помимо сумасшедшей формы «Рубина», играет ещё и неубедительная статистика в гостевых встречах. За 12 выездов в нынешнем сезоне чемпионата России краснодарцы одержали всего три победы.



Без Хвичи и Макарова атакующий потенциал казанцев заметно снижается, без поддержки Деспотовичу будет трудно. Зато оборону Леонид Слуцкий выстроил отменную: пять из шести последних побед в первенстве — сухие. Хотя среди соперников были и «Ростов», и «Сочи», и даже столичный «Спартак».

«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз: Николич, Чорлука и Смолов приберегут силы на «Зенит» На неделе железнодорожники провели тяжелейшую игру в Кубке России против ЦСКА.

При таких раскладах комбинированный вариант «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 2.00 выглядит интересно. На своём поле казанский клуб непременно упрётся, а Юрий Дюпин по-прежнему в порядке. Гончаренко снова столкнётся с трудностями против Слуцкого.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» 25 апреля 2021 года

«Рубин» сейчас на высоте. Несколько лидеров атаки, правда, в ближайшем матче не помогут, зато оборона у команды Леонида Слуцкого отличная. «Краснодар» только-только приходит в себя, в Казани у Виктора Гончаренко наверняка возникнут трудности. Возьмём 1Х через общий низ, своё поле и разница в мотивации — это серьёзные аргументы.



Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.