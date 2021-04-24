«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Соболев и Зобнин испортят Акинфееву дерби

Обе команды идут на серии из двух поражений и имеют кадровые потери, но дерби — это святое.

25 апреля 2021 года состоится матч 27-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех красно-синих оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 25 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 27-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (25.04.2021)

Второй месяц весны подходит к концу, календарь не щадит никого. Европейские чемпионаты вместе с еврокубками подбираются к своему логическому завершению. Российская Премьер-Лига — не исключение. На повестке дня 27-й тур, участникам осталось провести по четыре поединка. Времени исправлять ошибки не осталось.

Программа 27-го тура чемпионата России завершится в воскресенье, 25 апреля, сразу четырьмя встречами. Разумеется, основное внимание болельщиков будет приковано к вечному дерби двух столичных команд — «Спартака» и ЦСКА. Оно пройдёт на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.



Такое пропустить нельзя. Противники находятся совсем рядом в турнирной таблице и вовсю борются за место в зоне Лиги чемпионов. Красно-белые замыкают тройку лидеров, набрав 47 очков. Отставание от идущего вторым «Локомотива» составляет два пункта. Гонка с «Зенитом» уже проиграла, но финишировать вторыми ещё возможно.



Армейцы же занимают пятое место, набрав 46 очков. Ситуация ровно та же, только вот другие конкуренты норовят вставить свои пять копеек. У казанского «Рубина» и московского «Динамо» тоже по 46 очков, а «Сочи» отстаёт на три пункта. До конца сезона осталось четыре игры, на финише каждая осечка способна стать роковой.

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Фактически предстоящее дерби — битва за возможное место в Лиге чемпионов. Каждую сторону устроит только победа, ведь в противном случае конкуренты могут обойти или оторваться. Хотя, несомненно, о принципиальности противостояния футболисты прекрасно знают.



Однако к важнейшему матчу оппоненты подходят, мягко говоря, не в лучшем виде. Доменико Тедеско планирует вскоре покинуть клуб, в последних двух турах его команда потерпела два поражения всухую. И если уступить сегодняшнему «Локомотиву» (0:2) при неоднозначном судействе не так стыдно, то разгром от «Уфы» (0:3) не лезет ни в какие рамки.



Уфимцы находятся в зоне стыков и борются за выживание, а красно-белые по делу проигрывают им на своём поле. Владели мячом хозяева больше, но извлечь из этого выгоду не получилось. Гости же добились желаемого результата за счёт агрессивных действий в атаке и обороне и чёткого плана.

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Красно-синим тоже нечем хвастаться. Три первые игры в качестве главного тренера Ивица Олич выиграл, даже вышел в полуфинал Кубка России. Но два следующих матча ясно показали существующие проблемы. Сперва было обидное, но справедливое поражение от «Сочи» (1:2). От разгрома тогда спас Игорь Акинфеев, без спасений вратаря могли пропустить пять-шесть раз.



А в середине недели на выезде проиграли разгромно «Локомотиву» в кубковой встрече (0:3). Впрочем, тут стоит отметить, что смотрелся армейский клуб не хуже, но хозяевам повезло больше. Судьи отменили гол Рондона из-за игры рукой, а железнодорожники самоотверженно действовали в защите и реализовали практически все моменты.



Разумеется, лишняя игра ЦСКА на пользу не пойдёт. Особенно когда в лазарете находится большое количество футболистов. При этом к длинному списку травмированных прибавился ещё и Арнор Сигурдссон, который чаще стал появляться в составе. Полузащитник не сыграет из-за дисквалификации.

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч от «Фонбет»: Оличу придётся забыть о еврокубках «Спартак» не может выиграть в дерби у ЦСКА на протяжении трёх матчей.

А при таких раскладах на многое красно-синим рассчитывать будет трудно, хотя на свой гол наиграть они должны. Всё-таки у «Спартака» своих проблем хватает, а атака у ЦСКА выглядит внушительно. Так что мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.70. Дерби просто обязано получится ярким.



При желании можно также проверить победу «Спартака» по жёлтым карточкам за 2.00. Во-первых, красно-белые в среднем чаще получают предупреждения, а, во-вторых, у армейцев много тех, кто имеет риск дисквалификации. Оставлять это без внимания опасно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА 25 апреля 2021 года

«Спартак» и ЦСКА подходят к дерби не в самом лучшем состоянии, но без шоу болельщики вряд ли останутся. Битва важна ещё и с точки зрения турнирной борьбы, а с обороной у обоих клубов не всё так гладко. Ждём обоюдоострую игру и море эмоций. Ничья никого не устроит. Значит, будет весело.



Ставка 1: обе забьют за 1.70.



Ставка 2: «Спартак» получит больше жёлтых карточек за 2.00.