Манкунианцы не проигрывали в АПЛ с января. Лига чемпионов уже совсем близко.

«Лидс» — «МЮ». Прогноз: второе место в АПЛ от Сульшера не уйдёт, можно сыграть на публику

25 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Лидса» оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Ман Юнайтед» 25 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча 33-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «МЮ» (25.04.2021)

Одним из самых интересных матчей 33-го тура английской Премьер-лиги станет встреча «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». О вражде этих клубов есть даже отдельная страничка на Википедии. Правда, с тех пор много воды утекло, ведь хозяева давно не появлялись в элите.

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Манкунианцы всеми силами пытаются окончательно закрепиться на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. А «Лидс», располагающийся на десятом месте, наверняка в свой первый сезон после возвращения в АПЛ хочет подняться как можно выше. Хотя до еврокубков уже точно не дойти.



Домашнее поражение «Арсенала» от «Эвертона» сыграло на руку подопечным Марсело Бьелсы. Теперь для того, чтобы обойти «канониров», даже необязательно обыгрывать «МЮ». При этом «Лидсу» стоит не только смотреть вперёд, но и опасаться преследующую «Астон Виллу». Бирмингемцы, имея на один сыгранный матч меньше, отстают от «павлинов» всего на два очка.



Встреча первого круга между «МЮ» и «Лидсом» получилась яркой и запомнилась надолго. Многие ждали настоящей зарубы, однако красные выиграли с разгромным счётом 6:2. Уже к третьей минуте игры дубль оформил Скот Мактомини, а к 37-й — Бруну Фернандеш и Линделёф сняли все вопросы.

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Оставшееся время превратилось в формальность, что не помешало соперникам придумать совместными усилиями ещё четыре гола. Не менее интересным должен быть и второй матч. Ведь турнирное положение не давит, можно позволить себе действовать смелее.



Соперники подходят к игре далеко не в лучших составах. Бьелса не сможет выставить Лиама Купера (автора одного из голов в ворота «МЮ» в первом круге) и Родриго. Рискует пропустить игру и Рафинья. Уле-Гуннар Сульшер до конца сезона остался без Антони Марсьяля, а выход на поле Маркуса Рашфорда находится под большим вопросом.



Нельзя не отметить очень уверенную игру в исполнении обеих команд. «Лидс» не проигрывает на протяжении пяти матчей, у «МЮ» и вовсе серия из пяти побед. Последнее же поражение «красных дьяволов» в АПЛ случилось ещё в январе, когда сенсационно уступили «Шеффилд Юнайтед».

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Если пять матчей без поражений в исполнении «Лидса» выглядят для вас не слишком круто, то давайте пройдёмся по соперникам «павлинов» на указанном отрезке. Ещё в середине марта подопечные Бьелсы сыграли нулевую ничью с «Челси», а уже в начале апреля случились те самые сенсационные 2:1 в меньшинстве на домашнем стадионе «Манчестер Сити». В следующем же туре соперником «Лидса» стал «Ливерпуль» — 1:1.



В общем, ставить на исход тут опасно. А вот на общий верх — очень даже интересно. На тотал больше 3 гола дают почти двойку, отличный вариант. Скучно здесь быть не должно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» 25 апреля 2021 года

Соперники набрали хороший ход и давно не проигрывают, поэтому мы снова можем ожидать от предстоящей игры много забитых голов. Ставить на результат не рискнём, хозяева в последнее время регулярно отбирают очки у грандов. А вот общий тотал больше смотрится хорошо.

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.94.