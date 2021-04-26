ЦСКА — «Авангард», «Лацио» — «Милан» и другие матчи 26 апреля: что смотреть сегодня

А ещё — матчи в АПЛ, Примере и старт двух теннисных турниров.

2021 год набрал обороты: апрель вышел на финишную прямую, май уже совсем рядом. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 26 апреля.

На что ставить в футболе 26 апреля

По традиции всё самое интересное в европейском футболе состоялось в выходные, хотя на понедельник всё же кое-что осталось. В английской Премьер-лиге закончится 33-й тур. Рвущийся в Лигу чемпионов «Лестер Сити» примет «Кристал Пэлас» (21:00 мск).

В испанской Примере подходит к концу программа 32-го тура. Тоже осталась одна игра. Забарахливший «Реал Сосьедад» навестит «Эйбар», свисток арбитра раздастся в 22:00.



А вот в чемпионате Италии веселее. Тут запланированы две встречи 33-го тура. Для начала «Торино» примет «Наполи» (19:30). Самое вкусное оставили на десерт — в Риме «Лацио» сразится с «Миланом» (22:00).



Также можно поставить на чемпионаты Португалии, Греции, Дании, Швеции, Китая, Болгарии, Хорватии и не только. В итальянской Серии В, испанской Сегунде, второй немецкой Бундеслиге и ПФЛ тоже играют.

Матчи по хоккею для ставок 26 апреля

В Кубке Гагарина продолжается финальная серия. После сумасшедшего четвёртого матча противостояние ЦСКА и «Авангарда» возвращается в Москву. 2-2 в серии, начнут в 19:30 мск.

В НХЛ состоятся сразу восемь встреч, но ранних среди них нет. Придётся поздно ложиться или рано вставать.

На что ещё ставить 26 апреля

В НБА пройдут 11 матчей, ранних среди них тоже нет. Любителям баскетбола остаётся ставить разве что на Адриатическую лигу, там будут четыре игры. В Евролиге и Единой лиге ВТБ в понедельник не играют.



Но куда интереснее обратить внимание на теннис. В понедельник начинаются мужские турниры в немецком Мюнхене и португальском Эшториле. Правда, россияне в понедельник не сыграют. В Германии выступит Аслан Карацев, но он напрямую прошёл во второй круг как третий номер посева. А первый номер посева получил Александр Зверев.