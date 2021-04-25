ЦСКА — «Авангард». Прогноз на пятый матч: где взять эмоции после триллера в Балашихе?

26 апреля состоится пятый матч финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех омичей оценён в 4.50.

Коэффициенты букмекеров на пятый матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Авангард» 25 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.37, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.53. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол в первые десять минут идёт за 2.10.

Прогноз и анализ пятого матча финала Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Авангард» Омск (25.04.2021)

Апрель давно перевалил за экватор. Незаметно пролетела половина весны, а вместе с ней и предварительные стадии плей-офф КХЛ. Первые три раунда позади: 14 из 16 соискателей отправились в отпуск. Пришла пора финала Кубка Гагарина, остались два самых стойких клуба, которые уже успели провести четыре встречи. Едем дальше.

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Противостояние снова переместилось в Москву. В понедельник, 26 апреля, на льду стадиона «ЦСКА-Арена» столичный ЦСКА будет принимать омский «Авангард». Начало пятого поединка — в 19:30 мск. Омичи обнулили серию, теперь счёт равный — 2-2. Борьба пойдёт до двух побед, и это замечательно.



После разгромного домашнего поражения в стартовом поединке красно-синие выдали две подряд победы и захватили лидерство в серии. Сперва во втором домашнем матче ответили разгромными 3:0, седьмой шат-аут в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ оформил Ларс Юханссон.



А в первом матче на выезде выиграли со счётом 2:1. Если в первом случае победа была закономерной, о чём говорят 17 минут, проведённых в атаке, то во втором армейцам скорее повезло. Омский клуб смотрелся ничуть не хуже, даже первым открыл счёт. Но в середине третьей двадцатиминутки голкипер Шимон Грубец неудачно споткнулся и пропустил.

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Перед Бобом Хартли встала серьёзная задача. Позволить ЦСКА повести в серии со счётом 3-1 при такой игре — подписать себе приговор. А потому только победа могла устроить канадского специалиста. Благо в этот раз фортуна оказалась на стороне хозяев, они победили в инфарктном поединке со счётом 4:3 благодаря голу в овертайме.



Отдельно стоит отметить, что команда Игоря Никитина в первом периоде отличилась дважды, а нападающий омичей Рид Буше не реализовал буллит. Однако под самый перерыв до конца игры был удалён Андрей Локтионов, а в начале второго периода «5+20» получил ещё один центральный нападающий гостей — Максим Шалунов.



Это помогло «ястребам» отыграть одну шайбу, но настоящее шоу началось дальше. На 43-й минуте хозяева снова воспользовались шансом забить в большинстве. А за четыре минуты до конца уже в равных составах вышли вперёд. Отличился Шарипзянов с передачи Найта: выиграли вбрасывание, моментально выстрелили в угол. Всё гениальное просто.

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Но расходиться было рано. За одну секунду до финальной сирены при игре «6 на 4» дальним броском Мэт Робинсон перевёл игру в овертайм. Правда, оторваться в серии армейцам было не суждено. Спустя шесть минут дополнительного времени в меньшинстве Павел Дедунов убежал в контратаку и забил четвёртый гол «Авангарда».

Противостояние возвращается из Балашихи в Москву. Букмекеры отдают предпочтение красно-синим, и не без причины. Вели в счёте 2:0, а в итоге проиграли и упустили шанс оторваться. С мотивацией проблем быть не должно, но сыграть аккуратнее и постараться реже нарушать правила непременно стоит.



Да и после четырёх пропущенных шайб Игорь Никитин наверняка сделает выводы. Так что в предстоящем поединке мы бы не стали ждать много заброшенных шайб, тотал меньше 4 шайбы за 1.83 выглядит интересно. Омской команде тоже спешить некуда, сейчас всё начинается сначала, есть смысл сыграть осторожно. А главное — соперникам нужно будет где-то найти силы и эмоции. В субботу с обеих сторон их было потрачено невероятно много, а выходить на лёд придётся через день. Потому ждём довольно закрытого хоккея и сдержанной результативности.

ЦСКА — «Авангард»: прогноз и ставка на пятый матч плей-офф КХЛ 26 апреля 2021 года

«Авангард» сравнял счёт в серии, всё начинается сначала. В прошлой игре ЦСКА получил очень много штрафных минут и пропустил аж четыре шайбы, наверняка Игорь Никитин сделает выводы. Омичам тоже форсировать события ни к чему. Слишком много сил и эмоций потрачено в субботу. Ждём более аккуратного хоккея и скромной результативности.



Ставка: тотал меньше 4 шайбы за 1.83.