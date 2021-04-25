«Лестер» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Роджерс оставит «Ливерпуль» без Лиги чемпионов

«Лестер» выиграл всего четыре из десяти последних матчей с «Кристал Пэлас», но сейчас ошибаться нельзя.

27 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «лис» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Кристал Пэлас» оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Кристал Пэлас» 26 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Лестер» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Анализ и прогноз матча 33-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Кристал Пэлас» (26.04.2021)

33-й тур английской Премьер-лиги выдался сверхнасыщенным. Схватка за Лигу чемпионов между «Челси» и «Вест Хэмом», очередная потеря очков «Ливерпуля» и первое за 26 лет домашнее поражение «Арсенала» от «Эвертона». Завершать программу выпало «Лестеру» и «Кристал Пэлас».

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«Лестер» продолжает отчаянную борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Пока у подопечных Брендана Роджерса всё относительно неплохо — даже с учётом двух поражений в начале апреля удерживают третью строчку турнирной таблицы АПЛ. Сильно помогли осечки основных преследователей.



Тем не менее уже через несколько туров «лисы» могут заметно опуститься. Плотность в верхней части таблицы так высока, что «Лестер» и располагающийся на седьмой строчке «Тоттенхэм» разделяют всего шесть очков. В таких реалиях продолжать терять очки просто непозволительно.



Если «Лестер» не сможет в ближайший понедельник обыграть «Кристал Пэлас», сезон может обернуться провалом. Команда Роя Ходжсона фактически досрочно закончила сезон — 11 очков отрыва от зоны вылета позволяют «орлам» чувствовать себя в безопасности.

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Как мы знаем из математических вычислений, остаться в АПЛ позволяют 40 набранных очков за сезон. У «Кристал Пэлас» на данный момент 38 пунктов. Для сохранения прописки в элите осталось уладить формальности, календарь позволяет снять все вопросы досрочно.



В конце декабря в очной встрече соперники забили по голу и поделили очки. «Лисы» владели подавляющим преимуществом, однако конвертировать его хотя бы в два забитых мяча не смогли. В частности, этому помешало отсутствие Джейми Варди, тот вышел на поле лишь на 66-й минуте. В самом начале в ворота «КП» был назначен пенальти, который не сумел реализовать Келечи Ихеаначо.



Теперь же ситуация стала ещё интереснее. Варди наверняка выйдет в основном составе, но далеко не он является первой скрипкой в концовке сезона. Великолепную форму набрал тот самый Ихеаначо, который в семи последних матчах за «Лестер» забил невероятные 11 мячей.

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Впрочем, у Роджерса всё же есть некоторые проблемы — не сыграют Харви Барнс и Джеймс Джастин. Другое дело, что оба футболиста отсутствуют больше двух месяцев. А вот у «Кристал Пэлас» травм намного больше: Джеймс Макартур, Мамаду Сахо, Джеймс Томкинс, Натаниэль Клайн и Коннор Уикхэм точно не выйдут на поле.



Сложно предугадать, какой тотал смогут пробить команды. «Лестер» и «Кристал Пэлас» могут сыграть как абсолютно низовой матч, так и устроить голевую феерию на потеху зрителю. В нашей же ситуации лучше перестраховаться и просто взять победу «Лестера» с форой.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Кристал Пэлас» 26 апреля 2021 года

Острая необходимость в наборе очков не оставляет «Лестеру» вариантов. Нужно побеждать любой ценой. Далеко не факт, что «Кристал Пэлас» в принципе будет оказывать какое-то существенное сопротивление. Особенно если хозяевам удастся забить быстрый гол. Лондонцы фактически завершили сезон и ни за что не борются.

Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 1.79.