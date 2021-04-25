«Лацио» — «Милан». Прогноз: момент истины для Чалханоглу и Доннаруммы

26 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех гостей оценён экспертами в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Милан» 26 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Лацио» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют' предлагается за 1.57.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Лацио» — «Милан» (26.04.2021)

Центральным матчем 33-го тура итальянской Серии А станет встреча «Лацио» и «Милана». Соперники ведут ожесточённую борьбу за место в топ-4, которое позволит выступить в Лиге чемпионов следующего сезона. Игра состоится 26 апреля в Риме, начало — в 21:45 мск.



Сказка «Милана», о которой писали все спортивные СМИ мира, закончилась, как кажется, ещё в феврале. Команда постепенно стала терять очки. Однако созданного в 2020 году задела долгое время хватало для комфортного пребывания на второй строчке турнирной таблицы. За восемь туров до завершения первенства россонери рискуют провалить сезон полностью.



В минувшую среду «Милан» потерпел сенсационное поражение от «Сассуоло» (1:2), после чего отрыв от «Аталанты» и «Ювентуса» сократился до мизерного — один балл. Но и это не всё, в трёх пунктах располагается «Наполи». Если и подопечные Дженнаро Гаттузо смогут добавить, довольствоваться останется лишь Лигой Европы. Такой итог станет настоящей трагедией.



Чтобы трагедии не случилось, миланцы должны прекратить терять очки с соперниками калибра «Сассуоло». Впрочем, впереди у подопечных Стефано Пиоли коллектив несколько другого уровня. В столице Италии их ждёт «Лацио». Удивительно, но даже римляне, располагающиеся на шестой строчке, способны обойти «Милан» в ближайшее время. Разница составляет шесть очков, при этом у «Лацио» есть игра в запасе.



Очная встреча первого круга состоялась в конце декабря прошлого года. Тогда подопечные Пиоли были на ходу, однако пришлось повозиться. Равный счёт 2:2 продержался до 92-й минуты, лишь гол Тео Эрнандеса принёс красно-чёрным заветные три очка.



Пиоли в очередной раз столкнулся с кадровыми проблемами — в понедельник на поле не смогут выйти не только тот самый Эрнандес, но и шведский нападающий Златан Ибрагимович. Это ключевые исполнители в своих линиях, отсутствие французского защитника на данном этапе сезона видится даже большей проблемой для «Милана», нежели травма Златана.

«Лацио» в концовке сезона набрал неплохой ход. В пяти последних матчах у одержал четыре победы и лишь провал с «Наполи» (2:5) поставил под вопрос притязания на топ-4. Как бы то ни было, победа над «Миланом» может полноценно вернуть римлян в гонку за Лигу чемпионов.

Результаты «Милана» впечатляют всё меньше. В 10 последних матчах во всех турнирах всего четыре победы при трёх поражениях. И даже победы красно-чёрных были натужными, местами волевыми, местами вымученными. А обыгрывали исключительно представителей нижней части турнирной таблицы Серии А: «Парму», «Дженоа», «Фиорентину» и «Верону».



В общем, ставить на гостей тут точно не стоит. Возьмём классический тотал больше 2.5 мяча. Римлян устроит только победа, так что им придётся рисковать. Это обещает напряжённую концовку.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Милан» 26 апреля 2021 года

Нас ожидает настоящая битва, результат которой может оказаться абсолютно любым. Другое дело — обратить внимание на тоталы. Соперники любят и умеют играть в развесёлый футбол, а запредельная мотивация только добавит страсти. Римлян ничья не устроит, так что должно быть весело.



Ставка: тотал больше 2.5 голов за 1.69.