«Авангард» — ЦСКА. Прогноз на 6-й матч: это будет лучший финал Кубка Гагарина в истории!

Без Шалунова красно-синие так и не смогли пробить Грубеца. Теперь права на ошибку у москвичей нет.

28 апреля состоится шестой матч финала плей-офф КХЛ «Авангард» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех омичей оценён в 3.36.

Коэффициенты букмекеров на шестой матч плей-офф КХЛ «Авангард» — ЦСКА 28 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.37, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.53. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол в первые десять минут идёт за 2.09.

Прогноз и анализ шестого матча финала Кубка Гагарина «Авангард» Омск — ЦСКА Москва (28.04.2021)

Апрель близится к концу. Незаметно пролетела половина весны, а вместе с ней и предварительные стадии плей-офф КХЛ. Первые три раунда позади: 14 из 16 соискателей отправились в отпуск. Вовсю гремит финал Кубка Гагарина, остались два самых стойких клуба, которые уже успели провести пять встреч. Скоро всё решится.

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Противостояние в последний раз перемещается в подмосковную Балашиху. В среду, 28 апреля, на льду стадиона «Арена-Балашиха» омский «Авангард» снова примет столичный ЦСКА. Начало шестого поединка — в 19:00 мск. Боб Хартли умудрился перевернуть всё с ног на голову, счёт в серии 3-2 в пользу его команды.



Армейцы включились, выдали две победы подряд и вырвали лидерство в серии. После чего начали закрадываться сомнения по поводу шансов омичей на сенсацию. Всё же уверенные домашние 3:0 и крайне необходимая победа со счётом 2:1 в первом выезде в сумме с набранным тонусом играли за москвичей.



Однако фортуна вернула «ястребам» должок. В четвёртом поединке они выиграли со счётом 4:3 благодаря голу Павла Дедунова в меньшинстве в овертайме. При этом ЦСКА ещё и вёл в две шайбы после первого периода, но потом дважды получил штраф «5+20». Получился настоящий триллер, болельщики должны остаться довольны.

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Серия обнулилась и снова переместилась в Москву. Было понятно, что после предыдущего жаркого матча ждать от команд каких-то откровений трудно, сил и эмоций потратили с лихвой. В итоге сработало тривиальное правило — кто меньше ошибся, тот и победил. «Авангард» умудрился забросить две шайбы и победить всухую.



Любопытно, что оба гола залетели в ворота Ларса Юханссона после контратак. Первый случился на 25-й минуте: Кирилл Семёнов в равных составах отдал передачу вдоль ворот на Дамира Шарипзянова, который и открыл счёт в матче. Примерно через девять минут после этого омичи остались в меньшинстве и сели в оборону.



Только вот реализовать лишнего красно-синим было не суждено. На 35-й минуте Рид Буше убежал во вторую контратаку и удвоил преимущество своей команды. И этот момент обязательно следует взять Игорю Никитину на карандаш, поскольку его подопечные пропускают в большинстве уже вторую игру кряду. Да и вообще три последних пропущенных гола получились как под копирку. Стабильно получать выходы «2-в-1» в финале Кубка Гагарина — дело гиблое.

«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход «Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.

Также стоит отметить, что в третьей двадцатиминутке «ястребы» сумели совершить всего лишь два броска в ворота соперника, а ЦСКА попал в створ девять раз. Но голкипер гостей Шимон Грубец оказался надёжен. К слову, это его четвёртый шат-аут в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ.



Теперь омичей ждёт последний матч сезона на льду «Арена-Балашиха», одна ошибка красно-синих может всё закончить. Игорь Никитин в послематчевом интервью подтвердил, что проблемы с реализацией и потеря концентрации стали ключевыми факторами. Права на ошибку больше нет, а потому наверняка последует реакция на предыдущий безголевой матч.



В такой серии может пройти всё что угодно, но, на наш взгляд, вполне можно ожидать мощного старта от армейцев. Мотивации у них хоть отбавляй, а моменты создают регулярно. Мы бы рискнули и проверили гол ЦСКА в первом периоде за коэффициент 1.94. Омичам придётся несладко. Седьмой матч вполне вероятен. И это полноценная заявка на звание лучшего финала в истории Кубка Гагарина.

«Авангард» — ЦСКА: прогноз и ставка на шестой матч финала плей-офф КХЛ 28 апреля 2021 года

Боб Хартли умудрился перевернуть серию с ног на голову, а Игорю Никитину не везёт вторую игру кряду. И если в четвёртом поединке на первый план вышло большое количество удалений, то в пятом винить некого. Ждём реакции от армейцев в предстоящей игре. Возвращение Максима Шалунова должно добавить огневой мощи.



Ставка: гол ЦСКА в первом периоде за 1.94.