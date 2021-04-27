«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз: и это Лига чемпионов?! Никакого веселья в Париже

28 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех «ПСЖ» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ман Сити» 28 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз первого матча полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» (28.04.2021)

Один из самых многострадальных розыгрышей Лиги чемпионов в истории вышел на финишную прямую. Остались всего четыре клуба, в ближайшие две недели определятся счастливчики, которые разыграют трофей в Стамбуле. От матчей «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» много ждут. Но будет ли тут зрелище?



«Сити» уже давно лидирует в турнирной таблице АПЛ и, учитывая десятиочковый отрыв от ближайшего преследователя, может себе позволить на некоторые игры чемпионата выходить смешанным составом. Учитывая длину «скамейки» и практически полное отсутствие травм, есть возможность доигрывать чемпионат и готовиться к Лиге чемпионов в комфортном режиме.



«ПСЖ» такой роскоши себе позволить не может. Парижане даже не первые в турнирной таблице Лиги 1. До лидирующего «Лилля» одно очко, а значит на, казалось бы, проходную встречу с «Метцем» накануне важнейшей игры Лиги чемпионов вынуждены выходить и Неймар, и Килиан Мбаппе. Ещё одна осечка рискует оказаться роковой.



Впрочем, далеко не проходным выдался и матч «Сити» в минувшие выходные. Подопечные Хосепа Гвардиолы сражались с «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги. Победа со счётом 1:0, очередной локальный трофей — круто, однако практически все лидеры команды провели на поле по 90 минут.



Усталость носит накопительный эффект, а уж в таком непростом сезоне критическим может оказаться любой следующий матч. Зато сейчас «Манчестер Сити» не имеет никаких кадровых проблем. Гвардиола заявил, что к матчу с «ПСЖ» готовятся абсолютно все футболисты из заявки.



У парижан ситуация заметно отличается. В домашней встрече с «Сити» точно не смогут принять участие Хуан Бернат и Рафинья. Не самые важные игроки состава, в отличие от… Килиана Мбаппе, который травмировался в том самом матче с «Метцем». А вот это уже проблема!



Сразу же после финального свистка Маурисио Почеттино поспешил успокоить фанатов: «Повреждение незначительно, Килиан сыграет с «Сити». Тем не менее вскоре стало известно, что главный бомбардир парижан тренируется в общей группе лишь частично. Наверняка Мбаппе появится в стартовом составе «ПСЖ», но сможет ли он показать свой максимум? Хороший вопрос, на который сможет ответить лишь сама игра.

Обе команды показывают качественный футбол, выигравший наверняка будет считаться фаворитом финала. Но станут ли соперники рисковать и идти всеми силами вперёд в первой же игре? Ставки слишком высоки, а значит, ни Почеттино, ни Гвардиола не захотят ставить себя в неудобное положение накануне ответной встречи. Возьмём классический тотал меньше.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ман Сити» 28 апреля 2021 года

Команды сыграют осторожно. А если не случится быстрого гола, зрители и вовсе могут остаться разочарованными. «Сити» привык в этом сезоне побеждать с минимальным счётом, а ведь именно футболисты британского клуба должны задавать тон поединку. Тотальный контроль мяча гостей попросту не даст разгуляться обожающим контратаки Мбаппе и Неймару.

Ставка: тотал меньше 2.5 голов за 2.22.