«ПСЖ» – «Манчестер Сити». Прогноз и ставки от «Фонбет»: без вариантов для Неймара и Мбаппе

28 апреля «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» начнётся в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «ПСЖ»

«ПСЖ» выступает не очень стабильно. В 10 последних матчах у у парижан семь побед и три поражения, в том числе от аутсайдера чемпионата Франции «Нанта». В таблице Лиги 1 подопечные Маурисио Почеттино находятся на втором месте, на одно очко отставая от лидирующего «Лилля» и на один балл опережая занимающий третье место «Монако».



В плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист прошёл «Барселону» (4:1 в гостях, 1:1 дома) и «Баварию» (3:2 в гостях и 0:1 дома).



Свой стадион не даёт парижанам большого преимущества над соперниками. Из восьми последних матчей на «Парк де Пренс» во всех турнирах команда выиграла три, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» завоевал Кубок английской лиги, переиграв в финале «Тоттенхэм» (1:0). «Горожане» лидируют в чемпионате Англии, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 10 очков.



Из 40 последних матчей во всех турнирах команда Хосепа Гвардиолы выиграла 34 и проиграла всего три. Но два из этих трёх поражений пришлись на последние пять встреч: «Манчестер Сити» уступил «Лидсу» в АПЛ (1:2) и «Челси» в полуфинале Кубка Англии (0:1). Манкунианцы прекрасно играют на выезде: в 22 встречах за пределами «Этихада» уступили лишь однажды.

«ПСЖ» – «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» провели между собой три матча в еврокубках. Два из них завершились вничью, ещё один выиграли «горожане».

Парижане и манкунианцы встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/2016. Первая игра в Париже завершилась вничью 2:2, в ответном матче в Манчестере хозяева победили со счетом 1:0. Голами в обеих встречах отметился Кевин Де Брёйне.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч ЛЧ ПСЖ – «Манчестер Сити» 28 апреля 2021 года

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (0) за 1.62 (сделать ставку).



Ни «ПСЖ», ни «Манчестер Сити» пока не выигрывали Лигу чемпионов. Английский клуб до этого лишь раз доходил до полуфинала, а французский играл в финале в прошлом году. Их очное противостояние обещает быть непредсказуемым.



«ПСЖ» прошёл «Барселону» и «Баварию». Обоих грандов команда Маурисио Почеттино уверенно обыгрывала в первых матчах на выезде. Против «Сити» парижане впервые в этом плей-офф проведут первый матч дома. Учитывая неудачную статистику домашних игр «ПСЖ» и убедительные результаты «Сити» в гостях, а также то, что команда Хосепа Гвардиолы в целом выступает более стабильно, предположим, что «Манчестер Сити» как минимум не проиграет.