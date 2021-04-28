«Вильярреал» — «Арсенал». Прогноз и ставки «Фонбет»: Лига Европы — это территория Эмери

29 апреля «Вильярреал» сыграет с «Арсеналом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча начнётся в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Вильярреал»

«Вильярреал» продолжает борьбу за место в еврокубковой зоне. С 49 очками команда Унаи Эмери занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстаёт от зоны Лиги Европы на один балл, от зоны Лиги чемпионов – на 21. В последних матчах «Вильярреал» часто теряет очки: поражение от «Осасуны» (1:2), победа над «Леванте» (5:1), поражения от «Алавеса» (1:2) и «Барселоны» (1:2).



В Лиге Европы «Вильярреал» более стабилен. На пути к полуфиналу «жёлтая субмарина» прошла «Ред Булл Зальцбург» (2:0, 2:1), киевское «Динамо» (2:0, 2:0) и загребское «Динамо» (1:0, 2:1).

В какой форме «Арсенал»

«Арсенал» с 46 очками располагается на 10-м месте в чемпионате Англии. От 5-й строчки и зоны Лиги Европы «канониров» отделяют 9 очков, от 4-го места и зоны Лиги чемпионов – 12. «Арсенал» проваливает концовку сезона. В семи последних матчах в чемпионате «канониры» одержали всего две победы, три раза сыграли вничью и дважды проиграли.



На пути к полуфиналу Лиги Европы «Арсенал» прошёл «Бенфику» (1:1, 3:2), «Олимпиакос» (3:1, 0:1) и пражскую «Славию» (1:1, 4:0).

«Вильярреал» – «Арсенал»: статистика личных встреч

За всю историю «Вильярреал» и «Арсенал» провели четыре очные встречи. В двух из них победил «Арсенал», еще две завершились вничью. В последний раз команды играли друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2008/2009. Тогда дома «Вильярреал» сыграл с «Арсеналом» вничью 1:1, а на выезде проиграл 0:3.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Вильярреал» – «Арсенал» 29 апреля 2021 года

Ставка: «Вильярреал» не проиграет и общий тотал меньше 3.5 гола за 1.90 (сделать ставку).



«Арсенал» слишком нестабилен в последнее время. В восемь встречах во всех турнирах «канониры» одержали всего две победы – над аутсайдером чемпионата Англии «Шеффилдом» (3:0) и пражской «Славией» (4:0). В одном из последних матчей АПЛ «канониры» едва не проиграли «Фулхэму» – спас гол Нкетиа в добавленное время. Во встрече с «Эвертоном» «Арсенал» и вовсе не смог отличиться, хотя перебил соперника (14 ударов против 8) и создал больше опасных моментов (0,74 xG против 0,53 xG).

В таком состоянии «Арсенал» вряд ли обыграет «Вильярреал» на его поле. Испанский клуб победил во всех матчах плей-офф Лиги Европы и еще не проигрывал в этом розыгрыше турнира. Кроме того, «Вильярреал» ни разу не проигрывал «Арсеналу» на своём поле, оба раза сыграв вничью.



«Арсенал» рискует выйти против «Вильярреала» без лучших бомбардиров – Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта. Обамеянг точно не сыграет, поскольку ещё не восстановился после болезни. Отсутствие ведущих игроков обескровит нападение «Арсенала», которое и так страдает от бесплодного владения, предсказуемости и нехватки креатива в позиционных атаках.



«Вильярреал» же вряд ли разгромит «Арсенал». При всей слабости в атаке у «Арсенала» неплохие показатели в обороне. В этом сезоне АПЛ «канониры» допускают в среднем по 11 ударов по своим воротам за игру, меньше бьют по воротам только шести команд лиги. По показателю ожидаемых пропущенных голов xGA команду Артеты опережают только пять клубов, среди них «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» – лучшие в АПЛ по надёжности обороны. «Арсенал» не пропускал больше одного мяча в пяти предыдущих матчах.



Ставка на то, что «Вильярреал» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча прошла в двух из трёх последних очных встреч.