Сезон КХЛ может завершиться уже сегодня, а в Лиге чемпионов развязка ещё впереди.

«ПСЖ» — «Ман Сити», «Авангард» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть 28 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, завершается и апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 28 апреля.

На что ставить в футболе 28 апреля

Разумеется, главный матч дня – полуфинал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижане выбили из борьбы «Баварию» и постараются лишить турнир ещё одного фаворита. Эту игру обязательно нужно смотреть, начало в 22:00 мск.

Кроме того, в Испании «Атлетик» сыграет с «Вальядолидом», а ещё можно следить за туром в ФНЛ. Здесь центральная игра «Крылья Советов» — «Торпедо».

На что ставить в хоккее 28 апреля

Шестой матч финала КХЛ. «Авангард» выиграл у ЦСКА пятый матч и может завоевать Кубок Гагарина уже сегодня. Но москвичи, разумеется, против. Ну а ночь – территория НХЛ, на повестке дня 7 матчей.

На что ещё ставить 28 апреля

В баскетбольной Евролиге третьи матчи серий плей-офф проведут ЦСКА и «Зенит». Москвичи могут завершить серию с «Фенербахче», если победят соперника в Стамбуле. А вот у зенитовцев в серии с грозной «Барселоной» 1-1, так что тут точно будет четвёртый матч. Кроме того, «Бавария» примет «Милан», здесь итальянцы ведут 2-0.

Также можно делать ставки на полуфинальные матчи российской Суперлиги, матчи чемпионата Испании и, конечно, НБА.