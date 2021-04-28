«ПСЖ» — «Ман Сити», «Авангард» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть 28 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, завершается и апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 28 апреля.
На что ставить в футболе 28 апреля
Разумеется, главный матч дня – полуфинал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижане выбили из борьбы «Баварию» и постараются лишить турнир ещё одного фаворита. Эту игру обязательно нужно смотреть, начало в 22:00 мск.
Кроме того, в Испании «Атлетик» сыграет с «Вальядолидом», а ещё можно следить за туром в ФНЛ. Здесь центральная игра «Крылья Советов» — «Торпедо».
На что ставить в хоккее 28 апреля
Шестой матч финала КХЛ. «Авангард» выиграл у ЦСКА пятый матч и может завоевать Кубок Гагарина уже сегодня. Но москвичи, разумеется, против. Ну а ночь – территория НХЛ, на повестке дня 7 матчей.
На что ещё ставить 28 апреля
В баскетбольной Евролиге третьи матчи серий плей-офф проведут ЦСКА и «Зенит». Москвичи могут завершить серию с «Фенербахче», если победят соперника в Стамбуле. А вот у зенитовцев в серии с грозной «Барселоной» 1-1, так что тут точно будет четвёртый матч. Кроме того, «Бавария» примет «Милан», здесь итальянцы ведут 2-0.
Также можно делать ставки на полуфинальные матчи российской Суперлиги, матчи чемпионата Испании и, конечно, НБА.
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