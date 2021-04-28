Екатерина Александрова — Виктория Азаренко. Прогноз: россиянка порадует в Мадриде

Азаренко не играла почти месяц. Рвать жилы в первом же матче она не станет.

29 апреля Екатерина Александрова и Виктория Азаренко сыграют в матче первого круга соревнований категории WTA 1000 в Мадриде (Испания). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Азаренко — коэффициент на её победу составляет 1.59. На успех Александровой можно поставить за 2.38.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Мадриде Александрова — Азаренко 29 апреля 2021 года

Аналитики считают, что матч Екатерина Александрова — Виктория Азаренко получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. Ставки на третий сет принимаются за 2.45.

Анализ матча 1-го круга турнира в Мадриде Александрова — Азаренко (29.04.2021)

Грунтовый сезон в самом разгаре. Турнир категории WTA 1000 в Мадриде (Испания) традиционно является одним из самых престижных соревнований на «красном» покрытии. Второй ракетке России Екатерине Александровой откровенно не повезло с жеребьёвкой — в первом же матче выпала Виктория Азаренко, которая входит в топ-15 рейтинга.

«МЮ» — «Рома». Прогноз: прости, Мхитарян! Сульшеру очень нужен трофей За пять последних игр во всех турнирах манкунианцы пропустили лишь два мяча.

Впрочем, не всё так плохо. Ранее теннисистки встречались лишь однажды. На Уимблдоне — 2018 победу со счётом 7:6 (7:4), 6:3 одержала Азаренко. Стоит оговориться, что тогда Александрова лишь начинала своё восхождение в топ-40 рейтинга WTA и находилась в конце первой сотни.



Теперь же россиянка уверенно стоит в первой половине топ-100 и регулярно даёт бой представительницам элиты женского большого тенниса. В настоящее время Александрова является 32-й ракеткой мира, а ещё недавно и вовсе стояла в топ-30 и была самой рейтинговой теннисисткой России.



Что касается Азаренко, то экс-первая ракетка мира переживает вторую молодость. После беременности, родов и ряда серьёзных травм она в определённый период откатилась за пределы топ-200 рейтинга, и многим казалось, что не за горами завершение славной карьеры. Тем не менее двукратная чемпионка Australian Open сумела переродиться и вернуться в элиту.

«Барселона» — «Гранада». Прогноз: Месси и Куман готовы вернуть титул в Каталонию Победа над «Гранадой» выведет сине-гранатовых на первое место в Ла Лиге.

В прошлом сезоне Виктория сенсационно пробилась в финал US Open и выиграла престижный турнир в Цинциннати (США). Серьёзные успехи позволили ей завершить год в ранге 12-й ракетки мира. Уже в текущем сезоне результаты стали несколько скромнее — первый круг Australian Open, полуфинал турнира в Дохе. И в общем-то всё.



За последние пять лет Азаренко провела всего 21 официальный матч на грунте, а в текущем сезоне и вовсе пока на корты с данным покрытием не выходила. Отсутствие практики в столь специфических условиях однозначно может сказаться на результатах, однако и Александровой похвастаться особо нечем. Россиянка явно не любит выступать на грунте и именно этот отрезок сезона даётся ей тяжелее всего.



Тем не менее, уроженка Челябинска уже пробовала свои силы на грунте в этом сезоне. На соревнованиях в Мюнхене она пробилась в третий круг, достаточно уверенно переиграв крепких Каролину Мухову и Белинду Бенчич. Далее случилось поражение от Симоны Халеп, однако проиграть на грунте чемпионке «Ролан Гаррос» не зазорно.

«Вильярреал» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг, Ляказетт и Джака спасут карьеру Артеты «Вильярреал» выиграл все домашние матчи в Лиге Европы, но «Арсеналу» есть чем ответить.

Потому лёгкой прогулки у спортсменки из Беларуси не ожидается. Вряд ли Азаренко покажет стабильный теннис после долгой паузы и избежит перепадов, а потому встреча рискует затянуться. Проверим третий сет, коэффициент очень хорош.

Ставки на матч турнира в Мадриде Екатерина Александрова — Виктория Азаренко 29 апреля 2021 года

Отсутствие игровой практики у Азаренко рискует проявиться. Александрова, учитывая недавнюю победу над Белиндой Бенчич, почти наверняка сможет доставить неприятности и Виктории. Белорусская теннисистка вряд ли сумеет мощно ворваться в игру после месячного перерыва, а значит, нас вполне могут ожидать три сета. А учитывая периодически возникающие проблемы с физикой у Азаренко, в решающей партии фаворита уже может и не быть.

Прогноз: тотал больше 2.5 сета за 2.45.