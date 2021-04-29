«МЮ» — «Рома», «Вильярреал» — «Арсенал» и другие матчи. Что смотреть 29 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, завершается и апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 29 апреля.

На что ставить в футболе 29 апреля

Лига чемпионов взяла паузу до следующей недели, время Лиги Европы! Сегодня первые матчи полуфиналов. В Англии «МЮ» примет «Рому», а в Испании «Вильярреал» сразится с «Арсеналом». Обе встречи полны интриги, такое нельзя пропустить!



Кроме того, в чемпионате Испании «Барселона» в перенесённой встрече примет «Гранаду». Месси и компания провалили всё что можно, но рвутся к чемпионству.

На что ставить в хоккее 29 апреля

В КХЛ сезон завершён – «Авангард» с Кубком Гагарина, так что теперь переключаемся на другие события. Ровно в полночь юниорская сборная России проведёт свой третий матч на чемпионате мира. Соперник – команда Германии. Ну а после этой игры можно переключиться на НХЛ, там сразу 10 игр.

На что ещё ставить 29 апреля

Сразу несколько наших теннисисток сыграют на турнире в Мадриде. Екатерина Александрова сразится с Викторией Азаренко из Беларуси, Светлане Кузнецовой будет противостоять Елена Остапенко, а Анастасии Павлюченковой – Мэдисон Кис. Вероника Кудерметова и Елена Веснина сыграют между собой.



В баскетбольной Евролиге четвёртый матч серии «Реал» — «Эфес». Турки вели в серии 2-0 и 14 очков по ходу третьей игры, но испанцы сумели продлить серию. Сегодня узнаем, завершится ли серия или команды сыграют ещё один матч в Стамбуле. Кроме того, можно делать ставки на матчи НБА, чемпионатов Испании и Германии.