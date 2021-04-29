«МЮ» — «Рома», «Вильярреал» — «Арсенал» и другие матчи. Что смотреть 29 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, завершается и апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 29 апреля.
На что ставить в футболе 29 апреля
Лига чемпионов взяла паузу до следующей недели, время Лиги Европы! Сегодня первые матчи полуфиналов. В Англии «МЮ» примет «Рому», а в Испании «Вильярреал» сразится с «Арсеналом». Обе встречи полны интриги, такое нельзя пропустить!
Кроме того, в чемпионате Испании «Барселона» в перенесённой встрече примет «Гранаду». Месси и компания провалили всё что можно, но рвутся к чемпионству.
На что ставить в хоккее 29 апреля
В КХЛ сезон завершён – «Авангард» с Кубком Гагарина, так что теперь переключаемся на другие события. Ровно в полночь юниорская сборная России проведёт свой третий матч на чемпионате мира. Соперник – команда Германии. Ну а после этой игры можно переключиться на НХЛ, там сразу 10 игр.
На что ещё ставить 29 апреля
Сразу несколько наших теннисисток сыграют на турнире в Мадриде. Екатерина Александрова сразится с Викторией Азаренко из Беларуси, Светлане Кузнецовой будет противостоять Елена Остапенко, а Анастасии Павлюченковой – Мэдисон Кис. Вероника Кудерметова и Елена Веснина сыграют между собой.
В баскетбольной Евролиге четвёртый матч серии «Реал» — «Эфес». Турки вели в серии 2-0 и 14 очков по ходу третьей игры, но испанцы сумели продлить серию. Сегодня узнаем, завершится ли серия или команды сыграют ещё один матч в Стамбуле. Кроме того, можно делать ставки на матчи НБА, чемпионатов Испании и Германии.
- 29 апреля 2021
-
07:45
-
06:54
- 28 апреля 2021
-
21:32
-
21:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
06:47
-
06:44
- 27 апреля 2021
-
20:45
-
19:02
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:23
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:30