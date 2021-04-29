«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз: последний шанс Нагельсмана взять трофей до «Баварии»

30 апреля 2021 года состоится матч полуфинала Кубка Германии «Вердер» — «РБ Лейпциг». Начало встречи — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Лейпцига» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Вердера» оценён экспертами в 10.75. А ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Вердер» — «РБ Лейпциг» 30 апреля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч полуфинала Кубка Германии «Вердер» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз матча полуфинала Кубка Германии «Вердер» — «РБ Лейпциг» (30.04.2021)

Апрель отбывает последние дни, совсем скоро в двери постучится третий месяц весны. Футбольный сезон в топовых европейских чемпионатах потихоньку приближается к завершению. Пока в середине недели гремят еврокубки, некоторые страны пытаются найти свободное место в календаре для национальных кубковых игр.

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На пятницу, 30 апреля, запланирован поединок полуфинала Кубка Германии. На стадионе «Везерштадион» в Бремене местный «Вердер» будет принимать «РБ Лейпциг» и попытается сотворить сенсацию. Начало битвы за выход в финал — в 21:30 мск. Хотя имя фаворита всё же сомнений не вызывает.



Бременцы в прошлом году чудом сохранили прописку в немецкой Бундеслиге, выиграв в стыковых матчах. Нынешний сезон начался для них крайне удачно, какое-то время удавалось даже держаться в десятке лучших. Однако теперь форма заметно ухудшилась, а положение в турнирной таблице приравнивается к критическому.



За три игры до конца розыгрыша подопечные Флориана Кофельдта располагаются на 14-м месте, набрав ровно 30 очков. Отрыв идущего в зоне стыков «Кёльна» составляет всего лишь один пункт, а от предпоследней «Герты» — четыре. Только у берлинцев есть ещё три игры в запасе, да и результаты в последнее время у них пошли вверх.

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А вот «Вердер» за восемь предыдущих поединков во всех турнирах потерпел семь поражений с общим счётом 5:18. Обыграть удалось лишь «Ян» (1:0) в Кубке Германии. Хотя надо отметить, что скромный представитель второй Бундеслиги нисколько не боялся более именитого соперника, даже нанёс 13 ударов по воротам.



Всё это никак не красит бременцев, а «РБ Лейпциг» может похвастаться второй строчкой в чемпионате Германии. После 31-го тура в активе 64 очка, отрыв от ближайшего преследователя — «Вольфсбурга» — семь пунктов. Правда, до лидирующей «Баварии» не хватает столько же. Гонка с большой долей вероятности уже проиграна.



Впрочем, Юлиану Нагельсману сильно переживать не стоит. Совсем недавно стало известно, что «Бавария» договорилась с руководством «быков» о переезде их главного тренера в Мюнхен. То есть у молодого немецкого специалиста впереди будет ещё не одна возможность побороться за Серебряную салатницу. И не только.

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Разумеется, коуч заверил болельщиков «Лейпцига», что выложится в оставшихся играх по полной. Хотя в памяти ещё свеж случай Марко Розе — наставника мёнхенгладбахской «Боруссии». Так или иначе, а подарить на прощание трофей своему текущему клубу Юлиан Нагельсман по-прежнему может.

Во-первых, из розыгрыша Кубка Германии «Бавария» уже вылетела, а остальные соперники такой серьёзной опасности не представляют. Во-вторых, «Вердер» сейчас совершенно не в том состоянии, чтобы что-либо противопоставить «быкам». В последних четырёх турах у него три поражения с разницей как минимум в два гола.



Одно из них — как раз от «Лейпцига». В 28-м туре «быки» разгромили бременцев со счётом 4:1, ждём чего-то похожего и в кубковом поединке. На наш взгляд, победа гостей с форой (-1.5) за коэффициент 2.05 выглядит привлекательно. Отсутствие опытного центрального защитника Омера Топрака в составе хозяев поспособствует.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Вердер» — «РБ Лейпциг» 30 апреля 2021 года

«Вердер» в последнее время очень плох: семь поражений подряд в Бундеслиге и 18 пропущенных мячей. Также к полуфиналу Кубка Германии не сумеет восстановиться опытный центральный защитник Омер Топрак. «РБ Лейпциг» выглядит на две головы сильнее, ждём уверенной победы гостей.



Ставка: «РБ Лейпциг» победит с форой (-1.5) за 2.05.