«Рубин» — «Динамо». Прогноз: еврокубки совсем близко. Слуцкий и Шварц доверятся обороне

1 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.98, а успех москвичей оценён в 2.71. Ставки на ничью принимаются за 3.36.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Динамо» 1 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» (01.05.2021)

Апрель окончательно сдался, третий месяц весны вступает в законные права. Вместе с этим завершается футбольный сезон: в еврокубках гремят заключительные стадии, а европейские чемпионаты выходят на финишную прямую. Российская Премьер-Лига — не исключение. Участникам осталось провести лишь по три игры.

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Программа 27-го тура чемпионата России откроется в субботу, 1 мая, четырьмя поединками. В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» местный «Рубин» примет столичное «Динамо», стартовый свисток запланирован на 14:00 мск. Оба клуба до сих пор имеют хорошие шансы на попадание в еврокубки, интрига сохраняется.



Казанцев пока всё устраивает. Четвёртое место в турнирной таблице первенства и 46 очков в активе за три игры до конца. Догнать идущий строчкой выше «Спартак» будет трудно, отставание составляет четыре пункта. Да и у красно-белых свои разборки с «Локомотивом» за Лигу чемпионов, они решают другие задачи.



Впрочем, побеждать в оставшихся матчах казанскому клубу всё равно нужно. Кроме него на место в четвёрке лучших сразу три претендента. У «Сочи», ЦСКА и «Динамо» тоже по 46 очков, а потому цена ошибки запредельная. Хотя пока из всех форму набирают только сочинцы, одержавшие уже две победы подряд.

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«Рубин» и «Динамо» в прошлом туре синхронно потеряли очки. Команда Леонида Слуцкого принимала оживший «Краснодар» и уступила со счётом 0:1. Краснодарцы давно потеряли турнирную мотивацию, но хозяева за 90 минут нанесли всего лишь пять ударов по воротам, хотя в концовке могли спастись. Конечно, сказалось отсутствие Хвичи и Макарова в атаке.



Подопечные Сандро Шварца тоже проиграли дома с минимальным счётом, в роли обидчиков выступили подмосковные «Химки». И тут хозяева уже смотрелись гораздо активнее, о чём говорят 21 удар по воротам и 60 процентов владения мячом. Однако уже в компенсированное время отличились именно гости. Всё это на фоне откровенно паршивого судейства.



А ведь прежде у казанцев и москвичей результаты были достойные, в последнее время оба коллектива проигрывают довольно редко. Хорошо видна заслуга тренерских штабов. Например, на отрезке из восьми предыдущих туров чемпионата России команда Слуцкого и команда Шварца проиграли всего по два раза, а побед у них в достатке.

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На данный момент соперники выглядят сопоставимо, так что предугадать исход будет трудно. На наш взгляд, для ставки гораздо интереснее смотрится классический тотал меньше 2.5 мяча. Букмекеры предлагают за него вполне рабочий коэффициент 1.82. Во-первых, достаточно красноречива статистика пропущенных мячей «Рубина».



В тех же восьми предыдущих турах голкипер татарского клуба — Юрий Дюпин — отразил два пенальти и пять раз отстоял на ноль. Однако оборону «Динамо» назвать плохой тоже не повернётся язык. За 27 игр в первенстве она пропустила 29 мячей, что является третьим результатом после «Зенита» (24 пропущенных) и ЦСКА (28).



Стоит держать в уме и всю важность предстоящего поединка. Для противников это последняя возможность затормозить прямого конкурента. Скорее всего, клубы постараются в первую очередь сыграть надёжно в обороне и поймать друг друга на ошибках. Мы бы не стали ждать слишком результативного матча.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Динамо» 1 мая 2021 года

«Рубин» и «Динамо» по-прежнему сохраняют шансы на место в еврокубковой зоне. Однако все сливки соберёт только один. Для противников это последняя возможность затормозить конкурента, ждём от них осторожного футбола. Вероятно, команды сыграют в выжидательный футбол, а первого гола придётся подождать.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.